조윤희, 싱글맘 5년만에 기쁜 소식..‘모두의 나눔’ 생방송 MC로 출격…

[스포츠조선 이유나 기자]배우 조윤희가 MBC 2025 특별 생방송 '모두의 나눔' MC로 출연한다.
4일, 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 "조윤희가 MBC 2025 특별 생방송 '모두의 나눔'에 MC로 출연한다. 원활한 진행과 함께 연말에 훈훈한 분위기를 더해줄 조윤희를 향해 많은 관심 부탁드린다"라고 전했다.
MBC 2025 특별 생방송 '모두의 나눔'은 전국에서 나눔을 전하는 이들을 소개하기 위해 마련한 뜻깊은 자리로, 사랑의열매 사회복지공동모금회와 함께 나눔이 주는 행복에 대해 이야기한다. 이 가운데, 조윤희는 MC를 맡아 의미 있는 자리를 함께한다고.
조윤희는 그동안 드라마, 영화, 예능 등 다양한 분야에서 활약을 펼쳐왔다. 특히 그는 올해 tvN '금주를 부탁해'에서 '한현주' 역으로 출연해 극의 재미를 이끌었을 뿐만 아니라, 최근 채널A '개와 늑대의 시간'에서는 스페셜 MC로 출연해 사연에 깊이 공감하는 등 매끄러운 진행으로 MC 역할을 톡톡히 했던 바 있다. 이에 조윤희가 '모두의 나눔'에서 보여줄 모습에도 기대가 모인다.
조윤희가 출연하는 MBC 2025 특별 생방송 '모두의 나눔'은 내일(5일, 금) 오전 10시 45분부터 방송된다.
한편 조윤희는 지난 2017년 이동건과 결혼해 딸을 낳았지만, 3년 만인 2020년 이혼했다.