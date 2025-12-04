‘편스토랑’ 6년, 드디어 300회..총 기부액 7억 8200만원 돌파 [공식]

[스포츠조선 이유나 기자]'편스토랑'이 300회를 맞이한다.

12월 5일 금요일 저녁 8시 30분 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑'/연출 윤병일) 300회가 방송된다. 2019년 10월 25일 첫 방송 이후 6년 동안 쉼 없이 달려온 '편스토랑'이 의미 있는 300회를 맞이하는 것. 6년을 한결같이 사랑해 주신 시청자 분들을 향한 '편스토랑' 제작진과 출연진의 감사의 마음이 가득 담긴 방송이 될 것으로 보인다.

최근 진행된 '편스토랑' 스튜디오 녹화에서 스페셜MC 한해는 "'편스토랑'에 축하할 일이 있다. '신상출시 편스토랑'이 300회를 맞이했다"라고 말문을 열었다. 이에 MC 붐 지배인은 "콘텐츠가 많은 요즘, 300회를 기록했다는 것은 대단한 것이다"라며 "그동안 함께한 편셰프가 43명, 출시된 메뉴가 무려 96개다"라고 말했다.

이어 '편스토랑'이 착한 예능의 자리를 지킬 수 있었던 '기부금'도 공개됐다. '편스토랑'은 출시 메뉴 판매 수익금 중 일부를 결식아동 등에 기부해 왔다. 300회 6년 동안 기부액은 현재 7억 8290만원을 돌파했다고. 어느덧 8억을 향해 달려가는 '편스토랑'의 어마어마한 기부액수에 모두들 놀라움을 감추지 못했다.


이에 '편스토랑' 메뉴 평가단장 이연복 셰프는 "이 한마디 꼭 하고 싶다. 모두 다 시청자분들 덕분입니다"라며 다시 한번 시청자들에 대한 감사 인사를 전했다. 기부액 8억을 향해 힘차게 달려가는 '편스토랑'의 이야기가 궁금하다.

한편 이날 방송에서는 2025년 마지막 출시 메뉴가 공개된다. 이번에는 '편스토랑' 최초 프랜차이즈 고기 브랜드와 함께 콜라보로 메뉴를 출시한다. 이에 장민호, 김강우, 문정희까지 쟁쟁한 실력의 편셰프 3인이 필살 고기 메뉴를 선보인다. 과연 이들 중 누가, 어떤 고기 메뉴로 우승 및 출시 영광을 거머쥘까.
12월 5일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.

