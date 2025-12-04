이경실 아들 '계란 판매' 영창 위기...국방부 감찰실 조사 착수

기사입력 2025-12-04 13:04


이경실 아들 '계란 판매' 영창 위기...국방부 감찰실 조사 착수

[스포츠조선 이유나 기자] 개그우먼 이경실 아들이 국방부 감찰실의 조사를 받는다.

4일 스포츠경향 보도에 따르면 국방부 감찰실은 상근예비역으로 복무 중인 이경실의 아들 손보승의 영리 업무·겸직 금지 위반 의혹과 관련한 신고를 접수해 조사에 착수했다.

최근 손보승은 달걀 브랜드 '우아란'을 본인이 운영하는 온라인 쇼핑몰 '프레스티지'에서 고가로 판매해 논란이 됐다. 이와 함께 손보승이 군 복무 중임에도 불구하고 본인 명의로 '프레스티지' 대표자로 등록해 영리 활동을 지속해 온 사실이 드러났다.

앞서 손보승은 지난 6월 입대한 군인. 군인의 지위 및 복무에 관한 기본법 제30조에 따르면 군인의 영리 활동과 겸직은 엄격히 금지돼 있다. 군무 외 영리 활동이나 무단 겸직은 징계 사유에 해당한다.

감찰실은 쇼핑몰 운영 기간과 수익 구조, 겸직 허가 신청 여부 등을 세부적으로 조사할 것으로 보인다.

상근예비역도 현역 병사와 동일한 징계 규정을 적용받기 때문에 영창이나 휴가 제한 처분을 받을 수 있다. 현재 손보승이 운영하던 '프레스티지'는 폐업 처리된 상태다.

앞서 이경실은 '난각번호 4번' 달걀을 고가 판매한다는 비판에 "일반적으로 4번 달걀 30구에 15,000원인 것은 비싼 것이 맞지만 우아란의 품질은 시중에서 판매되고 있는 어떠한 달걀보다 월등히 품질이 좋으며, 가격에 걸맞는 가치를 갖추기 위해 노력하고 연구하고 또한, 꾸준한 품질을 위해 노력하였다"고 직접 해명에 나섰다. 또한 군입대한 아들의 명의로 사업체가 운영되고 있다는 비판에 "계속 투자 상황이라 아직 이익을 보지 못했다"고 해명한 바 있다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"제자와 모텔 간 여교사는 제 며느리"...류중일 감독, 실명 공개하며 국민청원 제기

2.

등 굽었던 이봉주 맞나...'난치병' 극복 후 '감동' 러닝 근황 "기적이다" ('션과함께')

3.

브루스 윌리스 ‘뇌’, 결국 해부대에..“치매 연구 위한 기증”

4.

이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테리어 "행복하게 해줄게"

5.

이병헌♥이민정 딸, 드레스 공주병 제대로 왔다..백설공주 변신해 인형과 '수다'

연예 많이본뉴스
1.

"제자와 모텔 간 여교사는 제 며느리"...류중일 감독, 실명 공개하며 국민청원 제기

2.

등 굽었던 이봉주 맞나...'난치병' 극복 후 '감동' 러닝 근황 "기적이다" ('션과함께')

3.

브루스 윌리스 ‘뇌’, 결국 해부대에..“치매 연구 위한 기증”

4.

이시영, '미숙아'로 태어난 1달된 딸 위해...황금 손발 도장→집 인테리어 "행복하게 해줄게"

5.

이병헌♥이민정 딸, 드레스 공주병 제대로 왔다..백설공주 변신해 인형과 '수다'

스포츠 많이본뉴스
1.

"브라질, 아르헨은 피하자" 운명의 북중미월드컵 조추첨, 홍명보 감독 미국 입성…"'꿀' 시나리오 원해" '韓 레전드' 차범근도 힘 보탠다

2.

이제 '괴물'도 40세 바라보는데...WBC 대표팀, 왜 갑자기 류현진 카드 꺼내들었나

3.

7년전 한국 맛본 대만 투수, 이번엔 롯데 유니폼? 33세 풍운아 왕웨이중 "아시아쿼터 후보" 현지 보도 [SC이슈]

4.

"이런 한국 선수는 없었다" 런던 수놓을 손흥민 벽화, 토트넘 팬들도 '왕의 귀환' 찬사 폭발…"곧 만나요"→'우리 주장', '진정한 레전드' 화답 물결

5.

'타격왕 보다 낫다' 김하성 가치 폭등 → 보라스 초호화 라인업에서도 8위 랭크

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.