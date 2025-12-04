'65세' 최화정, 무려 256만원 '호텔 케이크 10종' 싹쓸이 "역대…

'65세' 최화정, 무려 256만원 '호텔 케이크 10종' 싹쓸이 "역대급 제작비다!"

기사입력 2025-12-04 20:17


[스포츠조선 김수현기자] 배우 최화정이 무려 256만 7천 원에 달하는 케이크 리뷰를 공개했다.

4일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '진짜 돈값할까? 1개에 50만원 넘는 호텔 케이크 10종 최화정 솔직리뷰' 영상이 업로드 됐다.

이날 최화정은 "오늘은 제가 호텔 크리스마스 케이크를 리뷰해보겠다"라며 셰프스타일로 옷을 입고 등장했다.

최화정은 "이게 총 다섯 개 호텔에서 2종류씩 10개의 케이크다. 이걸 사실 우리가 막 돌아다니면서 구경만 하려 해도 얼마나 시간이 많이 걸리냐. 근데 오늘 우리 스텝들이 다 모아가지고 왔다. 그래서 역대급 제작비다"라 했다.

이어 "난 특별한 날이면 진짜 케이크가 생각난다. 우리 어렸을 때는 하얀 크림으로 쫙 한 다음에 핑크색 장미를 둘렀다. 초록색으로는 이파리를 했다. '꽃을 먹어도 되냐 안먹어야 되냐' 토론이 벌어지기도 했다"라며 추억 여행을 떠났다.

그는 "그러면 하나씩 보겠다"라며 첫 번째 호텔 JW메리어트의 케이크를 소개했다.


최화정은 "여기가 베이크리가 엄청 유명하다"라면서 35만 원 케이크를 공개했다.

그는 "이런 게 다 사람 손으로 하는 거다. 이런 디테일이 있다"면서 "이 케이크는 하루에 5개 한정수량으로 판매한다. 이런 건 우리가 진짜 작품처럼 봐야 한다. 여기 금종이라든지 이런 게 다 식용으로 먹을 수 있다"라 했다.


또 꽃을 형상화한 16만 원 케이크도 잘라 맛을 봤다. 최화정은 스태프들과 함께 케이크를 나눠 먹으며 맛 평을 했다.


다음 호텔 케이크는 풀만 앰버서더 이스트폴 호텔의 케이크. 11만 원, 8만 8천 원이었다.

또 포시즌스 호텔에는 30만 원 상당의 다이아몬트를 형상화한 케이크, 12만 9천 원의 크리스탈 바닐라 케이크를 보여주기도 했다.

마지막 케이크는 서울 신라호텔의 크리스마스 케이크. 50만 원과 18만 원 상당의 케이크였다.


최화정은 "둘 중에 어떤 케이크가 50만 원 일 거 같냐. 저도 기사로는 많이 봤다"라며 "럭셔리의 끝이다"라고 감탄했다.

최화정은 "이건 하루 세 개 한정이다. 이런 게 어떻게 보면 구매욕을 일으킬 수 있는 거다. 하루 세 개 안에 내가 들어가리라. 호텔 케이크 중에서는 제일 비싸다"라며 케이크의 남다른 맛에 놀라움을 금치 못했다.

마지막 호텔 케이크는 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔. 각각 50개 한정 판매하는 35만 원 케이크와 9만 8천 원 케이크였다.

