'올데프' 애니 "겉으론 차갑게 보이지만, 세지 않아…사실 아직 연예인이…

[스포츠조선 고재완 기자] 혼성 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)의 애니가 '언니이자 리더'다운 면모를 드러냈다.
연습생 시절 이야기도 직접 언급했다. 애니는 "더 블랙 레이블에서만 7년간 연습생으로 지냈다. 집에서'아이비리그를 가면 데뷔를 허락하겠다'고 해서 고민을 해결하려면 공부를 해야겠다고 생각해 실제로 입학했다"고 밝혔다. 이어 "테디 프로듀서님을 존경했고, 회사가 추구하는 음악과 방식에 대한 믿음이 있어서 버틸 수 있었다"고 강조했다.
팀 내 밸런스에 대해서도 냉정하게 짚었다. 애니는 "타잔과 우찬이 워낙 자유롭고 즉흥적인 스타일이라 저까지 같이 자유로우면 우리는 아무것도 안 되겠다는 생각이 들었다"며 "누군가는 가사, 트랙, 일정 등을 정리해줘야 해서 일부러 중심을 잡으려 한다"고 말했다. 유재석은 "팀에는 이렇게 질서를 잡아주는 사람이 꼭 필요하다"며 리더십을 인정했다.
고민 처리 방식도 애니답게 '직진형'이다. 그는 "고민이 생기면 오래 끌지 못한다. 바로바로 해결하려고 하는 편"이라며 "연예인 데뷔 고민을 공부로 풀어낸 것도 같은 연장선"이라고 밝혔다.
운동과 체력 관리에 대한 질문에는 현실적인 대답을 내놨다. 애니는 "회사에서 운동을 하라고 해서, 트레이너와 스케줄을 계속 조율 중"이라며 "아직 시작은 못 했지만 곧 시작할 예정"이라고 설명했다. 유재석은 "스케줄이 많아질수록 체력 비축이 중요하다"고 조언을 건넸다.
한편 올데이 프로젝트는 지난 달 17일 선공개곡 '원 모어 타임'을 공개했고, 오는 8일 EP 1집을 발표할 예정이다. 이날 녹화에서 애니는 신곡에 대해 "지금까지 보여드리지 못한 멜로디와 질주감 있는 비트가 특징"이라고 소개했다. 그는 "수록곡이 여섯 곡이라 이제야 공연 시간이 20분을 넘길 수 있게 됐다. 단독 콘서트를 꼭 하고 싶다"며 향후 목표를 밝혔다.
