"버터 냄새난다고 하더라"…교포 에일리 "예전엔 어디에도 속하지 못한 느…

[스포츠조선 고재완 기자] "외국 친구들한테는 한국인, 한국 친구들한테는 외국인이었어요."
그는 "미국에서 학교 다닐 때는 한국 사람이라 불렸고, 한국 친구들 사이에서는 또 외국인이라 불렸다"며 "그래서 어디에도 완전히 속하지 못한 느낌이었다. 소속감이 많이 없었다"고 말했다.
이에 한고은은 "미국에서 살 땐 태극기만 봐도 눈물이 날 정도로 애틋했다. 아리랑이나 애국가만 들어도 울컥했다"고 말했고 에일리는 "한국 역사도 배우지 못해서 나중에 '벌거벗은 한국사'를 보면서 공부했다"며 웃었다.
에일리는 뉴저지에서 태어난 2세 교포로, 어릴 때 할머니·할아버지와 함께 살며 집에서는 한국어를 사용했다고 설명했다. "그래서 말은 잘하지만 글씨는 초등학생 수준"이라고 말한 에일리는 "예전엔 '너는 외국인'이라는 말이 상처가 됐는데, 이제는 한국과 미국 두 문화를 모두 이해하는 게 제 장점이 됐다"며 "내 음악도 두 세계를 잇는 다리가 됐으면 좋겠다"고 말했다.
