'매출 3100억' 홍진경, 美서도 대박 난 김치 사업 "H마트서 파김치 제일 잘 나가"

기사입력 2025-12-05 06:10


'매출 3100억' 홍진경, 美서도 대박 난 김치 사업 "H마트서 파김치…

[스포츠조선 이우주 기자] 모델 홍진경이 홍대 클럽에서 쫓겨났던 일화를 밝혔다.

4일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에서는 '초간단 'GD 파김치' 레시피 최초 공개한 홍진경! 세븐틴 조슈아도 밥 두 그릇 뚝딱'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍진경은 "제가 GD 생일에 초대받았는데 도대체 생일선물을 뭘 사야 될지 너무 고민되더라. 다 가졌는데 샤넬백을 사겠냐 뭘 사겠냐. 그러다 파김치를 담가줄까? 그게 되게 성의 있어 보이잖아. 그래서 한 사람을 위한 파김치를 담가서 영상을 찍었다. 진짜 좋아하더라"라고 밝혔다.

PD는 "그렇게까지 해야 되냐"며 웃었지만 홍진경은 "그렇게까지 해야 가끔 만날 수 있다. 저는 행복하다. 그래서 GD가 내 인스타 와서 가끔 좋아요 눌러준다"고 뿌듯해했다.

홍진경은 이날 이 레시피를 공개하겠다고. 홍진경은 "우리 집에 세븐틴 조슈아가 오는데 김치 담그고 싶다 그랬다더라"라며 조슈아를 집으로 초대했다.


'매출 3100억' 홍진경, 美서도 대박 난 김치 사업 "H마트서 파김치…
제작진은 홍진경에게 "파김치도 파냐"고 물었고 홍진경은 "그럼요. 미국에서 파김치 제일 잘 나가"라고 말했다. 제작진은 "자장라면에 파김치 먹는 게 전세계적으로 유행이라더라"라고 말했고 홍진경은 "가는 즉시 다 팔려. 파김치는"이라고 덤덤하게 말했다.

조슈아를 만난 홍진경. 본격적인 레시피 설명을 앞두고 조슈아는 "레시피가 나가도 되냐"고 걱정했지만 홍진경은 "다 같이 맛있게 담가먹으면 좋다"고 쿨하게 공개했다.

조슈아는 "해외투어 다녔을 때 제일 먹고 싶었던 게 자장라면에 파김치"라고 말했고 홍진경은 "미국 투어 다닐 때 H마트 가면 우리 파김치 판다. 거기 가서 파김치 사고 자장라면 사면 된다"고 말해 조슈아를 놀라게 했다.


한편, 홍진경은 2004년 김치 브랜드를 출시, 누적 매출 3100억 원을 기록한 성공한 사업가다. 홍진경은 미국 최대 아시안 슈퍼마켓 체인인 H마트까지 진출해 한국 음식을 알리고 있다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

사유리, 반포 이사하자마자 대박…복권 당첨됐다 "고속터미널에서 다 써"

2.

'이상화♥' 강남, 韓 귀화 4년 만 드디어 개명한다 "권이도·이준재 중 고민"

3.

[종합] 박나래, "매니저에 술잔 던져" 갑질 의혹→1인 기획사 문제까지…논란 어쩌나

4.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

5.

[종합] 故김새론 유족 측 "미성년 시절 교제 맞아"vs김수현 측 "억지 주장"

연예 많이본뉴스
1.

사유리, 반포 이사하자마자 대박…복권 당첨됐다 "고속터미널에서 다 써"

2.

'이상화♥' 강남, 韓 귀화 4년 만 드디어 개명한다 "권이도·이준재 중 고민"

3.

[종합] 박나래, "매니저에 술잔 던져" 갑질 의혹→1인 기획사 문제까지…논란 어쩌나

4.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

5.

[종합] 故김새론 유족 측 "미성년 시절 교제 맞아"vs김수현 측 "억지 주장"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 진짜 좋아했던 SON 인생 은인, 처참한 몰락..."인내심 잃고 있다" 토트넘에 방출 고려 권유

2.

도대체 강민호는 얼마일까…'50억→26억→45억' C등급 베테랑들, 줄줄이 잭팟 터졌다

3.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

4.

[속보]부천-수원FC의 승강 PO 1차전, 폭설로 전격 취소...5일 다시 킥오프

5.

'너무한 거 아닙니까' 주전들이 싹 다 바뀌게 생겼다...통합우승 주역들, 백업 경쟁도 힘겹다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.