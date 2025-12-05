김광규, 이미숙에 "성형한 거예요?" 돌직구..역대급 대응 ('비서진')

기사입력 2025-12-05 09:39


김광규, 이미숙에 "성형한 거예요?" 돌직구..역대급 대응 ('비서진')

[스포츠조선 정유나 기자] '비서진' 김광규가 이미숙에게 성형 의혹을 제기했다.

SBS 금요 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에 독보적인 카리스마의 배우 이미숙이 아홉 번째 'my 스타'로 출연한다.

1978년 미스 롯데 선발대회 입상을 계기로 데뷔한 이미숙은 영화와 드라마를 오가며 활발한 활동을 이어온 48년 차 올타임 레전드 배우다. 최근 화제작 '북극성'에 이은 차기작을 준비 중인 이미숙은 이날 극중 '1세대 패션 디자이너' 캐릭터에 맞춰 이서진, 김광규와 함께 의상을 구하러 나선다.

요즘 가을 감성에 빠져 있다는 이미숙은 이동 내내 '비서진'에게 감성 공감을 요구하기 시작, '비서진'을 대혼란에 빠뜨린다. 특히 연예계 대표 '파워 T'로 유명한 이서진은 끝내 '미숙 감성'을 따라가지 못한 채 "열정보다 더 힘든 건 감성이야"라는 말을 남기며 쓴 미소만 지었다고.


김광규, 이미숙에 "성형한 거예요?" 돌직구..역대급 대응 ('비서진')
김광규 역시 가을 타는 스타의 감성에 공감하지 못하고 "선배님 성형한 거예요?"라며 시술 의혹만 제시해 현장을 초토화 시켰다는 후문이다. 이에 이미숙은 오히려 김광규를 당황 시키는 대답을 했다는데, 과연 성형 의혹 제시를 어떻게 대처했을지 궁금증을 자극한다.

과연 감성 100% 이미숙과 감성이 메마른 '비서진'의 위태로운 하루는 '秋'한 하루가 될지, '추한' 하루가 될지. 오늘(5일) 밤 11시 10분 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'에서 공개된다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

2.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

3.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

4.

"여자 나이=크리스마스"...'65세' 최화정, 과거 듣던 모욕적 표현에 분노 "억울해"

5.

'87세' 양택조, 사위가 배우 장현성이었다 "연기력 훌륭, 노래도 잘해" ('특종세상')

연예 많이본뉴스
1.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

2.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

3.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

4.

"여자 나이=크리스마스"...'65세' 최화정, 과거 듣던 모욕적 표현에 분노 "억울해"

5.

'87세' 양택조, 사위가 배우 장현성이었다 "연기력 훌륭, 노래도 잘해" ('특종세상')

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC도 대서특필! "손흥민 토트넘에 영원히 남는다" 레전드 위한 특급 대우 예고...영상 편지까지 공개 "매우 감동적인 하루 될 것"

2.

"난 그를 사람이 아니라 '뱀'으로 본다" 야야 투레,과르디올라 작심저격...충격적인 불화설 재점화

3.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

4.

"SON, 토트넘 돌아오는 이유 무엇인가" 英 BBC 난리 났다…'손흥민 유산 기린다' 하이로드 벽화, 레전드 대우 확실

5.

"최상의 조 '美' D"→"아르헨티나X노르웨이X이탈리아 '죽음의 조' NO!" 日, 북중미 WC 조 편성 시뮬레이션

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.