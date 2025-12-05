[인터뷰①] '여행과 나날' 심은경 "미야케 쇼 감독 무섭냐고? 전혀 아냐, 열정적이고 순수"

기사입력 2025-12-05 14:30


[인터뷰①] '여행과 나날' 심은경 "미야케 쇼 감독 무섭냐고? 전혀 아…
사진 제공=엣나인필름

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 심은경이 영화 '여행과 나날'을 통해 미야케 쇼 감독과 첫 작업을 함께 한 소감을 전했다.

심은경은 5일 서울 동작구 메가박스 아트나인에서 스포츠조선과 만나 "미야케 쇼 감독님과 함께 영화를 찍었다는 사실이 실감 나지 않는다"라며 "정말 영광스럽다"고 했다.

10일 개봉하는 '여행과 나날'은 츠게 요시하루 작가의 명작 만화 '해변의 서경', '혼야라동의 벤상'을 원작으로 한다. 어쩌면 끝이라고 생각한 각본가 이가 어쩌다 떠나온 설국의 여관에서 의외의 시간을 보내면서 다시 시작되는 2025년 겨울, 일상 여행자들과 함께 떠나는 꿈같은 이야기로, '너의 새는 노래할 수 있어', '너의 눈을 들여다보면', '새벽의 모든' 등의 미야케 쇼 감독이 메가폰을 잡았다. 심은경은 극 중 슬럼프에 빠진 상황에서 무작정 설국의 마을로 여행을 떠나는 각본가 이 역을 맡았다.

'여행과 나날'은 개봉 전 제78회 로카르노영화제 황금표범상을 거머쥐며 일찍이 주목을 받았다. 심은경은 개봉을 앞둔 소감에 대해 "8월 로카르노영화제를 시작으로, 9월 부산국제영화제에서도 첫 선을 보였다"며 "일본에서 11월에 개봉하고 곧 한국 개봉을 앞두고 있는데, 이 모든 게 올 한 해 이뤄진 일이라는 게 믿기지 않는다. 작품을 다시 봐도 감회가 새롭고, 하루하루 너무 기쁜 마음으로 영화 홍보 활동을 하고 있다"고 전했다.

이어 미야케 쇼 감독과 첫 작업을 함께 한 소감도 전했다. 심은경은 "감독님은 제가 관객으로서도 팬이어서 '언젠가 꼭 함께 작품을 함께했으면 좋겠다'는 염원을 가지고 있었다"며 "감독님과 3년 전 부산국제영화제에서 처음 뵈었다. 감독님의 '너의 눈을 들여다보면'이라는 작품을 너무 좋아해서, 어떻게든 한국 관객들에게 소개되었으면 하는 마음에 GV(관객과의 대화)를 열었다. 사실 그때 만났다고 하더라도, 많은 대화를 나눈 건 아니라 이렇게라도 인연을 맺을 수 있어서 다행이라는 마음으로 시간이 흘렀다. 근데 어느 날 회사에 감독님으로부터 제안이 왔다고 하더라. 그 말을 듣자마자 믿기지 않아서 '거짓말 아니죠?'라고 몇 번이나 물어봤다. 이건 안 할 이유가 없어서 '그냥 바로 하겠다'고 하고 싶었지만, 그래도 절차라는 게 있으니 꾹 참고 대본을 다 읽었다"고 전했다.

그러면서 "감독님이 겉보기에는 엄청 무서워 보이시고 권위적으로 보이시지만, 전혀 그런 분 아니시다. 영화에 대한 이야기만 나오면 그 누구보다 아이 같아지신다. 그만큼 일에 있어서는 열정적이고 순수한 시각을 갖고 계시고, 그게 작품에 고스란히 녹아드는 것 같다. 그런 점을 보면서 감독님을 향한 존경심을 갖게 됐다"고 덧붙였다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 ‘천사 가수’ 김 씨, 친딸 살해 사건..진짜 범인은 동거남?

2.

[공식] 조진웅, 강도·강간 등 '소년원' 출신 의혹?…소속사 "사실 확인 중"

3.

[공식] 故김새론 유족, 김수현과 열애 증거 추가 공개…"조작 프레임 씌우지 말라" (전문)

4.

박나래 1인 유튜브 존폐 위기인데..‘나래식’ 예고 영상 그대로 업로드

5.

BTS 정국, 윈터와 열애설..커플 타투→네일까지, 양측 입장은?

연예 많이본뉴스
1.

유명 ‘천사 가수’ 김 씨, 친딸 살해 사건..진짜 범인은 동거남?

2.

[공식] 조진웅, 강도·강간 등 '소년원' 출신 의혹?…소속사 "사실 확인 중"

3.

[공식] 故김새론 유족, 김수현과 열애 증거 추가 공개…"조작 프레임 씌우지 말라" (전문)

4.

박나래 1인 유튜브 존폐 위기인데..‘나래식’ 예고 영상 그대로 업로드

5.

BTS 정국, 윈터와 열애설..커플 타투→네일까지, 양측 입장은?

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 박석민 삼성 복귀, 2군 타격코치 → 삼성 2군 감독과 1군 타코 모두 일본인으로

2.

한국 대박 굿뉴스! 日괴물 야마모토, WBC 한국전 결장 확실시 + 오타니도 타자로만

3.

LG 트윈스, 통합우승 공약 '팬 방문 LG전자 가전 설치' 이행

4.

SF "트레이드 불가 선수는 없다" 폭탄 선언, 외야수만 10명인데 이정후도 포함되나?

5.

홀드왕 노경은, 구단 최초! KBO 공식 페어플레이상까지 겹경사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.