마이큐, ♥김나영과 결혼 비하인드 "부모님은 날 걱정..집안 반대 없어" ('전참시')

기사입력 2025-12-07 00:00


[스포츠조선 조윤선 기자] 마이큐가 김나영과의 결혼 과정에서 집안 반대는 전혀 없었다고 밝혔다.

6일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 김나영의 남편이자, 신우&이준 두 아이의 아빠로 인생 2막을 연 마이큐의 하루가 공개됐다.

이날 마이큐는 결혼식 이야기가 나오자 "나영은 늘 매력적이지만 그날은 정말 예뻤던 것 같다. 정말 그날은 특별히 더 예뻤다"며 사랑꾼 면모를 드러냈다. 이에 다른 출연자들은 "아침에 일어났을 때라든가 안 예쁜 날도 있지 않냐"고 물었고, 마이큐는 "난 그런 모습을 좋아한다"며 미소 지었다.

4년 열애 후 결혼한 마이큐는 달라진 점을 묻자 "늘 사랑해 왔기 때문에 결혼하든 안 하든 변함은 없다는 마음이었는데 막상 결혼해 보니까 왜 오피셜로 하는지 알겠더라. 일단 마음가짐이 상당히 달라지고 바라보는 시선도 더 넓어지게 되는 것 같다. 그런 면에 있어서 오피셜로 하고 관계를 이어나가는구나 라고 생각했다"고 밝혔다.


김나영이 별로였던 순간이 있냐는 질문에는 "찾아봤는데 진짜 없다"고 단언했다. 이어 "단점은 아니지만 나영이 생각보다 잘 안 씻는다. 근데 되게 놀라운 게 나영은 그 어떤 냄새도 나지 않는다. 항상 나영에게 나는 무향은 약간 신비롭다. 정수리 냄새도 안 난다. 정말 향이 아예 없는 사람이다. 그걸 너무 좋아한다"며 애정을 드러냈다.

마이큐는 집안에서 결혼 반대는 없었냐고 묻자 "없었다. 부모님 걱정은 나영이 아니라 나였다. '네가 잘할 수 있겠냐', '네가 감당할 수 있겠냐', '겪어보지 않은 건데 준비됐냐'라는 거였다. 그 질문들이 날 더 생각하게 만들어서 최악의 상황까지 생각을 많이 해서 이미지 트레이닝을 나도 많이 했다"고 전했다.

