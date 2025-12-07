이민우 아내 "늦은밤에도 요리 해주며 많이 챙겨줘" 남편 자랑…집안 난장…

이민우 아내 "늦은밤에도 요리 해주며 많이 챙겨줘" 남편 자랑…집안 난장판 만든 사유리표 장어덮밥(살림남)[SC리뷰]

기사입력 2025-12-07 10:02


[스포츠조선 고재완 기자] 출산을 앞둔 아내를 위해 고군분투하는 이민우 가족의 이야기가 눈길을 끌었다.

지난 6일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 이민우가 아내의 출산을 앞두고 바쁜 일상을 보내던 중, '자발적 미혼모' 사유리와 그의 5살 아들 젠을 집으로 초대했다. 젠은 6세인 이민우 딸과의 첫 만남에서 눈을 떼지 못하며, 핑크빛 '연상연하 케미'를 발산했다. 이를 지켜보던 은지원은 이요원에게 "딸에게 남자친구가 생기면 남편분은 어떨 것 같냐"고 물었고, 이요원은 "존재 자체를 싫어한다"고 답해 웃음을 자아냈다. 은지원 또한 "나도 딸 낳으면 그럴 것 같다"며 적극 공감했다.

사유리는 같은 싱글맘으로서 이민우 아내에게 깊은 동질감을 느꼈다며 출산을 앞둔 이민우 부부에게 따뜻한 응원을 전했다. 이민우 아내는 "남편이 늦은 밤에도 요리를 해주며 많이 챙겨준다"며 고마움을 표현했고, 이민우는 능숙한 속싸개 실력으로 완벽한 예비 아빠의 면모를 뽐냈다.

이후 사유리는 이민우 어머니, 아내와 함께 출산 경험을 나누며 직접 출산 리허설까지 진행했다. 이 과정에서 이민우 어머니는 진통 중 남편에게 심한 말을 했다고 밝혔고, 이요원 역시 "욕만 안 나왔지 얼굴 보는 순간 '너 때문에 내가 왜 이런 고통을 겪어야 되지?'라는 마음이 생기기는 한다"며 공감해 현장을 웃음바다로 만들었다.


한편, 어른들이 대화를 나누는 동안 한층 가까워진 이민우 딸과 사유리의 아들은 함께 마트 심부름에 도전했다. 그러나 마트에 도착하자마자 현란한 게임기와 다양한 간식의 유혹에 빠져 어른들이 부탁한 재료를 잊어버리고 엉뚱한 물건을 사는 귀여운 실수를 연발해 시청자들을 미소 짓게 했다.

아이들이 심부름에 간 사이, 사유리는 이민우 아내를 위한 선물로 살아있는 장어를 내놓았다. 사유리는 산모를 위한 보양식을 해주겠다며 호기롭게 나섰지만 직접 손질하지는 못했고, 장어가 집안을 헤집으며 난장판이 되는 모습이 웃음을 자아냈다. 결국 이민우가 요리 실력을 발휘해 장어덮밥을 완성했고, 아내는 "너무 맛있다"며 극찬을 아끼지 않았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

