침입 강도 때려 잡은 나나, 또 열받았다 “징역 8년? 화가 난다”

기사입력 2025-12-07 10:57


침입 강도 때려 잡은 나나, 또 열받았다 “징역 8년? 화가 난다”

[스포츠조선 박아람 기자] 가수 겸 배우 나나가 성범죄 판결에 격한 분노를 표하며 강하게 일침을 가했다.

나나는 지난 6일 개인 계정에 "화가 나네요. 징역 8년? 정말입니까? 8년이요?"라는 글과 함께 관련 기사를 캡처해 올렸다.

해당 기사에는 60대 남성이 9세 여아를 상대로 성폭행을 저질러 징역 8년을 선고받은 사건이 담겼다.법조계에 따르면 대전고법 제1형사부는 성폭력범죄의처벌등에관한특례법 위반 혐의로 기소된 67세 A씨의 항소를 기각하고 1심과 동일한 징역 8년을 선고했다. A씨는 지난해 충남 지역에서 '돈을 주겠다'며 9세 B양을 차량에 태운 뒤 나가지 못하게 하고 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

중대한 범죄임에도 비교적 낮은 형량이 선고되자, 나나는 납득하기 어렵다는 뜻을 개인 계정을 통해 드러낸 것으로 보인다.

한편 나나는 지난달 경기도 구리시 자택에 흉기를 든 강도가 침입하는 사건을 겪었다. 당시 나나와 그의 모친은 침입자를 제압하는 과정에서 부상을 입었고, 나나의 모친은 일시적으로 의식을 잃는 등 큰 충격을 받은 것으로 알려졌다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 눈물 펑펑 "치매+뇌졸증 母, 가끔 날 못 알아봐..1초라도 기억해주길"(불명)

2.

이혜정, 아들과 절연 고백 "전혀 안 만나..집에 올까 봐 CCTV 달아"

3.

'놀뭐 하차' 이이경, 유재석에 서운했나..하하x주우재만 언급 "보고싶다"

4.

최진혁 "40년 동안 방문 못 닫고 살았다" 가정사 고백...그동안 말 못한 기억들

5.

가수 이정석, '소년범 인정' 조진웅 옹호.."연예계 은퇴? 왜 그렇게까지 만드나"

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 눈물 펑펑 "치매+뇌졸증 母, 가끔 날 못 알아봐..1초라도 기억해주길"(불명)

2.

이혜정, 아들과 절연 고백 "전혀 안 만나..집에 올까 봐 CCTV 달아"

3.

'놀뭐 하차' 이이경, 유재석에 서운했나..하하x주우재만 언급 "보고싶다"

4.

최진혁 "40년 동안 방문 못 닫고 살았다" 가정사 고백...그동안 말 못한 기억들

5.

가수 이정석, '소년범 인정' 조진웅 옹호.."연예계 은퇴? 왜 그렇게까지 만드나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보는 전설이었지" 미국서 월드컵 '꿀조' 받고 21년만에 동료도 만난 MB, 행복한 하루

2.

"흥민아, 형은 우승했다!" 메시의 마이애미, 뮐러의 밴쿠버 3-1 '참교육'…사상 첫 MLS컵 우승 쾌거[MLS 리뷰]

3.

'손흥민도 비교 불가'→북중미 WC '사상 최대' 흥행카드 등장! "지구상 마지막 메호대전" 결승 전에 만난다...조건은? "조 1위 통과"

4.

[EPL 리뷰]'0-2→3-3, 후반에만 6골' 미쳐버린 리즈-리버풀전, 슬롯 울린 주인공은 日 꽃미남! 96분 극장골로 영웅 등극

5.

"태극전사 언제나 한계 넘어왔다" 정몽규 회장, 북중미월드컵 '응원 기적' 메시지…역대급 '꿀조' 홍명보 감독 "쉬운 상대는 없어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.