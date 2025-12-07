[공식]빅뱅 대성, 지드래곤→트와이스 사나 손 잡았다…'원조 트롯돌'의 귀환

기사입력 2025-12-07 12:24


지드래곤, 대성, 사나(왼쪽부터). 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 대성이 신보 콘셉트를 스포했다.

대성은 지난 5일 오후 공식 SNS 채널을 통해 새 싱글 앨범 '한도초과'의 무드 필름을 공개했다.

트와이스(TWICE) 사나가 지원사격에 나선 무드 필름은 예상치 못한 '한도초과' 상황을 재치 있게 풀어내며 시선을 사로잡았다. 이어 밝고 설레는 분위기 속에서 후렴구가 흘러나오자 대성 특유의 경쾌한 매력이 한층 살아났다.

이날 함께 공개된 앨범 커버에서는 대성의 밝은 에너지와 친근한 분위기가 돋보였다. 그의 표정과 비주얼만으로도 이번 싱글이 지닌 경쾌한 무드가 고스란히 전해지며, '한도초과'가 품은 트로트 감성을 암시했다.


사진제공 = 알앤디컴퍼니(디레이블)
이번 싱글 '한도초과'에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 '장미 한 송이', '혼자가 어울리나 봐'까지 총 세 곡이 수록됐다. 타이틀곡 '한도초과'는 쿠시(KUSH), 지드래곤(G-DRAGON), 대성이 의기투합한 일명 '사랑드림팀'이 선보이는 곡으로, 트로트를 기반으로 한 경쾌한 사운드 위에 대성의 활기 넘치는 표현력과 재치 있는 보컬 스타일이 더해졌다.

이처럼 무드 필름과 앨범 커버 공개를 시작으로 본격적인 컴백 프로모션에 돌입한 대성. '날 봐, 귀순', '대박이야!' 이후 오랜만에 트로트 앨범으로 돌아오는 만큼, '원조 트롯돌'의 존재감을 다시금 입증할 것으로 기대된다.

대성의 새 싱글 '한도초과'는 오는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.


사진제공 = 알앤디컴퍼니(디레이블)

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

