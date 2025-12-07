[공식]박나래, '매니저 갑질' 공방 중에…모친이 2천만원 송금? "딸 몰랐다"

기사입력 2025-12-07 12:37


박나래. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박나래가 불거진 '매니저 갑질' 논란과 불법 의료 의혹에 대해 연달아 해명에 나섰다.

박나래 소속사는 7일 스포츠조선에 "해당 매니저들은 박나래 모친과도 친한 사이였다. 그 매니저들이 계속 돈을 얘기하니까, 어머니가 일단 이 돈이라도 보내야되겠다 싶은 마음에 보내신 것 같다"라며 "박나래도 모르고 있었다. 나중에 모친의 행동을 알게 됐다"고 설명했다.

앞서 이날 문화일보에 따르면, 박나래 모친은 지난 4일 전 매니저 두 명의 계좌로 각각 1000만 원씩 이체했다. 이는 전 매니저 측이 박나래를 상대로 부동산 가압류를 신청했다는 보도가 나온 지 약 7시간 뒤 이뤄진 것으로 알려졌다.

전 매니저들은 "사전 통보 없이 입금됐다"며 즉각 반환했고, 이들의 법률대리인은 "이와 같은 행위를 하지 말라"는 문자를 박나래 측에 보낸 것으로 전해졌다.

소속사 측에서는 딸이 힘들어하는 상황에서 모친이 걱정된 마음에 독단적으로 행동한 것으로 해명한 가운데, 박나래의 모친은 박나래가 설립한 1인 소속사 앤파크의 실질적 대표로 알려져 있어, 해당 입금이 향후 법적 판단에 영향을 미칠 수 있다는 관측도 나온다.

이와 관련해서는 박나래 측은 스포츠조선에 "어머니께서 개인적으로 보내신 것이고, 법인에서 보낸 것이 아니다. 회사와는 상관 없다"고 답했다.

박나래와 전 매니저들의 갈등은 지난 3일 전 매니저들이 법원에 가압류 신청을 제기하며 본격화됐다. 전 매니저 측은 박나래로부터 폭언, 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등을 당했다며 손해배상 청구를 예고했고, 박나래가 회사 자금을 사적으로 사용했다며 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의도 제기했다.

이에 박나래 측은 전 매니저들이 사실과 다른 주장으로 거액을 요구했다고 반박하며 지난 5일 공갈 혐의로 두 사람을 고소했다.


박나래 측은 스포츠조선에 "퇴사 후 두 직원이 회사 매출의 10% 상당 금액을 추가 요구했고, 시간이 지나며 요구액이 수억 원대로 늘어났다"고 주장했다.

여기에 '불법 의료행위' 의혹까지 불거지며 논란이 확산됐다. 일각에서는 박나래가 의학적 자격이 없는 이에게 전문의약품 투약을 받았다고 주장했지만, 박나래 소속사는 스포츠조선에 "해당 분은 의사로 알고 있다. 보통 의사라고 하면 의사로 알고, 면허증을 하나하나 확인하지는 않지 않느냐. 이와 관련된 보도된 후, 저희도 그 분과 연락을 하려고 하는데, 외국에 나가 계신지 연락이 안 되고 있다. 저희도 확인 중이다"라며 해명했다.

그런가 하면, 해당 논란이 터진 후 박나래가 고정 출연 중인 '구해줘! 홈즈', '나 혼자 산다', '놀라운 토요일' 등은 편집 없이 정상 방송됐다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

