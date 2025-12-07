박나래 주사이모, 침묵 깼다 "매니저가 뭘 안다고..난 대학병원 교수 출…

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 박나래가 불법 의료 행위 의혹에 휩싸인 가운데, 박나래의 '주사 이모'로 알려진 A씨가 입을 열었다.
7일 A씨는 "12~3년 전 내몽고라는 곳을 오가며 힘들게 공부했고, 내몽고 포강의과 대학병원에서 외.내국인 최초로 최연소 교수까지 역임하며 병원장님, 성형외과 과장님의 배려와 내몽고 당서기에 적극적인 도움으로 한국 성형센터까지 유치할 수 있었다"라고 전했다.
이어 "센터장으로써 한국을 알리기 위해 방송 인터뷰와 강연도 마다 하지 않았고 열심히 삶을 살았다. 그러다 2019년 말 코로나가 터졌고 내몽고의 모든 걸 포기할 수 밖에 없었고 몸도 마음도 아팠는데.."라고 토로했다. 그러면서 "매니저야.. 네가 나의 살아온 삶을 아니? 나에 대해 뭘 안다고 나를 가십거리로 만드니?"라며 박나래의 전 매니저들을 언급해 눈길을 끌었다.
이와 함께 병원에서 의사 가운을 입고 있는 사진, 한 매체와 인터뷰하는 영상 등도 공개했다.
앞서 지난 6일 디스패치 보도에 따르면 박나래는 의사 면허가 없는 '(주사) 언니'로 불리는 지인 A씨에게 수면제 등 약을 공급받아왔다. MBC '나 혼자 산다' 촬영을 위해 대만으로 떠났을 때도 A씨와 동행했다는 의혹도 제기됐다. 이에 대해 박나래 측은 "바쁜 촬영 일정으로 병원 내원이 어려워 평소 다니던 병원의 의사와 간호사에게 왕진을 요청해 링거를 맞았을 뿐"이라며 "(A 씨가) 의사 면허가 있는 의사분으로 알고 있다"라고 해명했다.
한편 박나래는 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹에도 휩싸인 상황. 전 매니저들은 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했고, 박나래도 공갈 혐의로 맞고소했다.