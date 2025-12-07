김수용, 직접 느낀 급성 심근경색 전조 증상 "담배가 유독 쓰더라"
[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김수용이 무사히 녹화에 복귀, 급성 심근경색으로 쓰러졌던 그날 일을 털어놓는다.
7일 유튜브 채널 '조동아리'에서는 '이제 다시 시작하는 마음으로 못 마시는 술이지만 만취 느낌으로 달려봤습니다ㅎㅎ'라는 제목의 영상이 게재됐다.
'조동아리' 측은 다음주 영상을 미리 공개했다. 급성 심근경색으로 쓰러졌던 김수용은 무사히 회복 후 녹화에 복귀했다.
지석진은 김수용에게 "생일이 두 개지 너?"라고 물었고 김수용은 "그렇다. 11월 14일"이라며 심정지로 쓰러졌던 날을 언급했다.
김용만은 "그날 진짜 생생한 게 일본에 있는데 갑자기 숙이한테 전화 왔다. 수용 오빠 쓰러졌다더라"라며 아찔했던 기억을 떠올렸다. 김수용은 "그날 차 타고 촬영 장소에 왔다. 내가 늘 하는 게 있지 않냐. 담배. 담배 맛이 왜 이렇게 쓰지? (싶었다.) 여기까지만 기억이 난다. 그 뒤는 모른다"고 털어놨다.
이에 지석진과 김용만이 그날의 뒷 이야기를 대신 밝혔다. 김용만은 "심장이 안 뛴다? 안 뛴 지 20분 됐다? 호흡이 안 되는데 어떻게 살아 있어? 이거 지금 끝났다고 생각하는 거 아니야? (싶었다)"라며 긴박했던 상황을 전한다.
한편, 김수용은 지난달 13일 오후 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠 촬영을 하던 중 급성 심근경색으로 의식을 잃고 쓰러져 인근 병원 응급실로 이송됐다. 다행히 김수용은 의료진의 조치로 호흡과 의식을 되찾고 중환자실에서 치료를 받았다.
당시 촬영 현장에 함께 있었던 김숙, 임형준이 심폐소생술(CPR)을 실시하는 등 초기 대응을 도운 덕분에 골든타임을 지켜낼 수 있었다.
이후 김수용은 3일 유튜브 채널 '비보티비'를 통해 금연을 선언하며 건강을 챙기기로 마음 먹었다.
