김수용, 직접 느낀 급성 심근경색 전조 증상 "담배가 유독 쓰더라"

기사입력 2025-12-07 16:56


김수용, 직접 느낀 급성 심근경색 전조 증상 "담배가 유독 쓰더라"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김수용이 무사히 녹화에 복귀, 급성 심근경색으로 쓰러졌던 그날 일을 털어놓는다.

7일 유튜브 채널 '조동아리'에서는 '이제 다시 시작하는 마음으로 못 마시는 술이지만 만취 느낌으로 달려봤습니다ㅎㅎ'라는 제목의 영상이 게재됐다.

'조동아리' 측은 다음주 영상을 미리 공개했다. 급성 심근경색으로 쓰러졌던 김수용은 무사히 회복 후 녹화에 복귀했다.

지석진은 김수용에게 "생일이 두 개지 너?"라고 물었고 김수용은 "그렇다. 11월 14일"이라며 심정지로 쓰러졌던 날을 언급했다.

김용만은 "그날 진짜 생생한 게 일본에 있는데 갑자기 숙이한테 전화 왔다. 수용 오빠 쓰러졌다더라"라며 아찔했던 기억을 떠올렸다. 김수용은 "그날 차 타고 촬영 장소에 왔다. 내가 늘 하는 게 있지 않냐. 담배. 담배 맛이 왜 이렇게 쓰지? (싶었다.) 여기까지만 기억이 난다. 그 뒤는 모른다"고 털어놨다.

이에 지석진과 김용만이 그날의 뒷 이야기를 대신 밝혔다. 김용만은 "심장이 안 뛴다? 안 뛴 지 20분 됐다? 호흡이 안 되는데 어떻게 살아 있어? 이거 지금 끝났다고 생각하는 거 아니야? (싶었다)"라며 긴박했던 상황을 전한다.


김수용, 직접 느낀 급성 심근경색 전조 증상 "담배가 유독 쓰더라"


한편, 김수용은 지난달 13일 오후 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠 촬영을 하던 중 급성 심근경색으로 의식을 잃고 쓰러져 인근 병원 응급실로 이송됐다. 다행히 김수용은 의료진의 조치로 호흡과 의식을 되찾고 중환자실에서 치료를 받았다.


당시 촬영 현장에 함께 있었던 김숙, 임형준이 심폐소생술(CPR)을 실시하는 등 초기 대응을 도운 덕분에 골든타임을 지켜낼 수 있었다.

이후 김수용은 3일 유튜브 채널 '비보티비'를 통해 금연을 선언하며 건강을 챙기기로 마음 먹었다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김광규, 국적 바뀐 외모..‘금발 가발+아이돌 화장’ 충격 변신

2.

박나래 주사이모, 침묵 깼다 "매니저가 뭘 안다고..난 대학병원 교수 출신"

3.

'147kg→82kg' 미나 시누이, 못알아보겠네..."배가 들어가서 너무 좋다"

4.

같은 논란, 다른 운명…박나래·조세호 유지, 조진웅 삭제, 이이경 정면 돌파[SC이슈]

5.

황신혜, '전신마비 남동생' 27년 보살핀 올케에 감사 "천사 아니고서야 이럴 수 없어"

연예 많이본뉴스
1.

김광규, 국적 바뀐 외모..‘금발 가발+아이돌 화장’ 충격 변신

2.

박나래 주사이모, 침묵 깼다 "매니저가 뭘 안다고..난 대학병원 교수 출신"

3.

'147kg→82kg' 미나 시누이, 못알아보겠네..."배가 들어가서 너무 좋다"

4.

같은 논란, 다른 운명…박나래·조세호 유지, 조진웅 삭제, 이이경 정면 돌파[SC이슈]

5.

황신혜, '전신마비 남동생' 27년 보살핀 올케에 감사 "천사 아니고서야 이럴 수 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

지옥에서 데려온다는 좌완 파이어볼러, 왜 FA 소식 잠잠하나...경쟁팀은 있나, 없나

2.

선수들이 서빙하는 커피 마시고, 마주보고 대화도 하다니...꿈이야 생시야

3.

'토트넘 킹' 손흥민, '컴백'한다니! 프랭크→'1020억' 7번도 '벌떡'…시몬스, 19경기 만에 '지각' 데뷔골 폭발→홈 부진 '일단' 탈출

4.

[현장에서]"우~우~~" 승강PO 2차전 앞두고 전운 감도는 제주W…유리 조나탄VS일류첸코 선발 출격

5.

애틀랜타, 김하성 포기 조짐 "그 돈 아껴 선발투수, 지명타자 보강이 더 현명할 수도", 내년 OPS+ 95라는데

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.