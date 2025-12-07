화사, 박정민과 청룡서 호흡 맞춘 후…'굿 굿바이' 역주행에 '음중→인가…

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 화사(HWASA)가 '쇼! 음악중심'에 이어 '인기가요'에서도 정상을 차지했다.
화사는 7일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서 'Good Goodbye(굿 굿바이)'로 1위에 올랐다. 지난 6일 MBC '쇼! 음악중심'에 이어 방송 출연 없이 '인기가요'에서도 1위 트로피를 획득하며 음악방송 2관왕을 차지했다.
화사는 현재 'Good Goodbye'로 신드롬급 인기를 자랑하고 있다. 배우 박정민이 출연한 뮤직비디오를 통해 남다른 케미스트리를 뽐낸 두 사람은 '제46회 청룡영화상' 특별 축하 무대로 여운을 이어갔다. 그 시너지는 'Good Goodbye'의 국내 6개 주요 온라인 음원 차트 1위 및 올해 솔로 여가수 중 최초 '퍼펙트 올킬(PAK)'이라는 성과로 나타났다.
이러한 기록은 국내에서 끝이 아니다. 화사는 미국 빌보드 차트 '빌보드 글로벌 200' 에서 처음 43위로 진입했고, '빌보드 월드 디지털 송 세일즈' 에서 역주행으로 2위, 빌보드코리아의 신설 차트 '빌보드 코리아 핫100'에서도 정상을 차지하는 기염을 토했다.
또한 미국 아이튠즈 송 차트에서도 싱가포르, 말레이시아, 대만, 키르기스스탄 등 4개 지역 1위 및 홍콩, 인도네시아 2위, 태국 및 베트남 3위, 프랑스 14위, 미국 27위에 오르는 등 화사의 글로벌한 영향력을 다시금 실감케 만들고 있다.
뜨거운 흥행 질주를 펼치고 있는 화사는 2023년 6월 싸이가 수장으로 있는 피네이션과 전속계약 체결 후 'I Love My Body(아이 러브 마이 바디)', 'NA(나)', 'Good Goodbye' 등 자신만의 견고한 음악성을 보여주며 활발하게 활동하고 있다.