박나래 '주사이모' 적극 반박→"내몽고 대학병원 최연소 교수 역임…매니저…

[스포츠조선 고재완 기자] '주사이모'라는 별명으로 불리던 A씨가 입장을 발표하며 파장이 커지고 있다.
A씨는 7일 자신의 개인 계정에 "12~3년 전 내몽고라는 곳을 오가며 힘들게 공부했고, 내몽고 포강의과 대학병원에서 외.내국인 최초로 최연소 교수까지 역임하며 병원장님, 성형외과 과장님의 배려와 내몽고 당서기에 적극적인 도움으로 한국 성형센터까지 유치할 수 있었다"라며 "센터장으로써 한국을 알리기 위해 방송 인터뷰와 강연도 마다 하지 않았고 열심히 삶을 살았다. 그러다 2019년 말 코로나가 터졌고 내몽고의 모든 걸 포기할 수 밖에 없었고 몸도 마음도 아팠는데.."라고 전했다.
이어 박나래를 고소한 매니저를 향해 "매니저야.. 네가 나의 살아온 삶을 아니? 나에 대해 뭘 안다고 나를 가십거리로 만드니?"라고 지적해 눈길을 끌었다.
특히 그는 함께 한 사진에서 병원에서 의사 가운을 입고 있는 모습을 공개하기도 했다.
한편 지난 6일 디스패치는 박나래가 의사 면허가 없는 일명'(주사) 언니'로 불리는 지인 A씨에게 수면제 등 약을 공급받아 왔다고 보도해 파장이 일었다. 이에 박나래 측은 "바쁜 촬영 일정으로 병원 내원이 어려워 평소 다니던 병원의 의사와 간호사에게 왕진을 요청해 링거를 맞았을 뿐"이라며 "(A 씨가) 의사 면허가 있는 의사분으로 알고 있다"라고 해명했다.
앞서 박나래는 전 매니저들에게 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 피소됐고, 박나래도 공갈 혐의로 맞고소했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com