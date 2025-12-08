[청룡랭킹] 차은우, 변우석과 치열 경쟁! 12월 남자 배우 '경쟁 후끈…

|
2025년 마지막 청룡랭킹 투표가 점차 뜨거워 지고 있다.
지난 7월 입대 한 차은우는 육군 군악대 소속으로 APEC 행사에 파견되어 군복을 입고 근무하는 모습이 공개되며 글로벌 팬들의 집중 관심을 받은 차은우는 이번 투표에서도 유력한 1위 후보로 꼽힌다.
|
21세기 입헌군주제 대한민국에서 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민인 성희주(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 이안대군(변우석)의 갈등과 사랑을 그린 내용이다.
변우석은 지난 10월 투표에서는 차은우에 이어 아쉽게 2위를 기록했다. 이번 투표에서는 팬들과 함께 설욕 할 기회를 엿보고 있다.
이밖에 3위 이준혁(13.98%), 4위 박지훈(7.45%)도 남은 투표 기간을 고려하면 충분히 1위 가능성이 남아있다.
투표 막판으로 갈수록 팬덤의 결집이 강해지는 청룡랭킹 특성상 중위권 후보들도 아직 포기하기는 이른 시점이다.
12월 청룡랭킹 투표는 19일 자정까지 진행된다.
한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.