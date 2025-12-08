[공식]박나래, '구해줘! 홈즈'도 이별…"촬영된 사전분량, 최대한 편집…

[스포츠조선 정빛 기자] 매니저 갑질 의혹과 불법 의료 시술 논란 속에 활동을 중단한 방송인 박나래가 '구해줘! 홈즈'도 떠난다.
'구해줘! 홈즈' 제작진은 8일 "박나래가 하차 의사를 밝힘에 따라, 제작진은 박나래 씨의 출연을 중단하기로 결정했다"라며 "이미 촬영된 사전분량에 대해서는 최대한 편집할 예정"이라고 밝혔다.
앞서 박나래는 전 매니저들로부터 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등 폭로가 제기됐고 서울서부지법에 부동산 가압류 신청이 접수됐다. 박나래 측은 공갈 혐의로 전 매니저 두 사람을 고소했다.
논란 직후 박나래는 MBC '구해줘! 홈즈', '나 혼자 산다', tvN '놀라운 토요일-도레미 마켓' 등 고정 프로그램에 정상 출연했지만 비판 여론이 확대되면서 활동 중단을 선택했다.
박나래는 8일 SNS에 "지난 11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사했다. 어제야 전 매니저와 대면해 오해는 풀었지만 여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다"며 "웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다"고 밝혔다.
이에 '나 혼자 산다' 제작진은 이날 "사안을 결코 가볍게 여기지 않았으며 사실관계 확인과 논의를 이어왔다"며 "박나래의 활동 중단 의사를 고려하여 출연을 중단키로 했다"고 했다.
박나래는 2016년 9월부터 '나 혼자 산다' 핵심 출연자로 활약했고, 2018년 4월부터 '놀라운 토요일-도레미 마켓', 2019년 3월부터 '구해줘! 홈즈'에 고정 출연 중이다. 뿐만 아니라, 신규 예능 MBC '나도신나', '팜유트립', 디즈니+ 예능 '운명전쟁49' 등에도 출연 예정이었다. 그러나 논란과 활동 중단 발표로 향후 편성, 편집, 조정 가능성이 커졌다.
이미 내년 첫 방송 예정이던 MBC 신규 예능 '나도신나'는 박나래의 중단 결정에 따라 제작도 중단됐다.
다음은 '구해줘! 홈즈' 제작진 입장 전문.
박나래 씨가 하차 의사를 밝힘에 따라, 제작진은 박나래 씨의 출연을 중단하기로 결정했습니다.