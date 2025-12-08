감독 된 류현경, '고백하지마' 개봉 앞둔 소감에…"열심히 달려보겠다"

최종수정 2025-12-08 15:49

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 겸 감독 류현경이 독립장편 데뷔작 '고백하지마' 개봉을 앞둔 소감을 전했다.

류현경은 8일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '고백하지마' 언론·배급 시사회에서 "관객 분들이 어떻게 봐주실지 궁금하다"며 "개봉 날까지 열심히 달려보겠다"고 전했다.

17일 개봉하는 '고백하지마'는 류현경이 실제 영화 촬영 현장에서 배우 김충길의 고백을 받으며 시작된 에피소드를 바탕으로 완성된 영화로, 류현경의 독립장편 데뷔작이다.

'고백하지마'는 류현경이 감독, 출연, 편집, 배급과 마케팅까지 맡았으며, 기획부터 극장개봉까지 전 과정을 프로젝트 매니저로 참여했다. 류현경은 "많은 분들이 서울독립영화제나 전주국제영화제에서 가벼운 마음으로 즐겨주셨는데, 개봉을 앞두고 작품을 어떻게 봐주실지가 궁금하다. 영화가 완성되고 세상에 나오기까지의 과정을 함께할 수 있어서 기쁘다. 마음이 힘든 적도 있었지만, 12월 17일까지 열심히 달려보겠다"고 각오를 밝혔다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.