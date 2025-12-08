"새로운 전설의 시작"…'아바타: 불과 재', 美 AFI·NBR 선정 '올해의 영화' 톱10 '쾌거'

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '아바타: 불과 재'가 '아바타' 시리즈를 대표하는 상징적인 캐릭터 네이티리의 활약을 예고하는 '새로운 전설의 시작' 영상을 공개했다. 이와 함께 AFI, NBR 선정 올해의 영화 TOP 10에 '아바타: 불과 재'가 이름을 올려 예비 관객들의 기대감을 더욱 고조시키고 있다.

공개된 영상은 항상 지혜로움으로 설리 가족을 이끌었던 네이티리(조 샐다나)의 활약을 예고하고 있어 시선을 사로잡는다. 판도라와 에이와를 증오하는 재의 부족의 리더 바랑(우나 채플린), 그리고 이와 손을 잡은 마일스 쿼리치 대령(스티븐 랭)까지, 설리 가족 앞에 도래한 사상 최대의 위기에 네이티리는 다시 한번 모두를 지키기 위한 전투에 뛰어든다.

"너의 여신은 여기서 아무런 힘이 없다"고 단언하는 바랑과 대립하며 활을 겨누는 네이티리는 무슨 일이 있어도 포기하지 않는 강인한 전사의 모습을 보여줄 것을 예고한다. 여기에 "네 아버지와 내가 돌아오지 않으면 최대한 멀리, 최대한 빨리 도망쳐" 라며 단호한 결정을 내리는 면모부터 형의 죽음에 죄책감을 지니고 있는 로아크와 특별한 능력을 가지고 있는 키리 등 아이들을 보듬어 주는 모습까지 네이티리는 설리 가족의 든든한 중심이 되어 준다. 네이티리 역시 첫째 아들을 잃고 슬픔과 혼란에 빠져 있는 상황에서, 모두를 덮쳐온 거대한 위협에 어떻게 맞설 것인지 궁금증을 더욱 자극한다.


이와 함께 '아바타: 불과 재'가 미국영화연구소(AFI, American Film Institute)와 전미 비평가 위원회(NBR, National Board of Review)에서 선정한 2025년 올해의 영화 TOP 10에 이름을 올려 눈길을 끈다. 특히 미국영화연구소(AFI)의 리스트는 매년 높은 아카데미 시상식 후보 적중률을 기록하고 있어, 해당 선정작들에 대한 뜨거운 관심을 불러일으키고 있다. '아바타: 불과 재' 역시 더욱 확장된 판도라의 세계와 사상 최대의 전투에 임하는 설리 가족의 여정이 경이로운 영상미와 놀라운 스케일로 펼쳐질 예정으로, 2025년 연말 전 세계 극장가에서 최고의 시네마틱 경험을 선사할 '아바타: 불과 재'를 향한 기대감이 최고조에 오르고 있다.

한편 '아바타: 불과 재'(감독 제임스 카메론)는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로, 국내 1,362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세 번째 작품이다. 오는 17일 대한민국에서 전 세계 최초 개봉한다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

