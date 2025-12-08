[SCin스타] 송가인, 단아한 한복 출근샷…‘색동저고리·엄마 아리랑’ 무대 기대↑
[스포츠조선 조민정 기자] 송가인이 단아한 한복 자태로 팬들의 시선을 단숨에 사로잡았다.
8일 송가인은 자신의 SNS를 통해 KBS 1TV '가요무대' 촬영을 앞두고 찍은 사진을 공개하며 이날 방송을 예고했다.
송가인은 분장실 앞에서 한복을 곱게 차려입고 카메라를 향해 미소를 지었다. 청아한 색감의 한복과 자연스러운 헤어 스타일이 조화되며 특유의 단정하고 고운 분위기를 한층 돋보이게 했다. 그는 "오늘밤 가요무대!"라는 짧은 문구를 남기며 무대에 대한 기대감을 직접 전했다.
이날 '가요무대'에서 송가인은 '색동저고리'와 '엄마 아리랑'을 선곡해 깊은 감성과 폭발적 가창력을 담은 무대를 선보일 예정이다. 공개된 사진 속 한복 풀샷 역시 무대 콘셉트를 담고 있어 팬들의 궁금증을 더했다.
SNS를 본 네티즌들은 "한복 가인, 그저 사랑입니다", "오늘 본방사수 갑니다", "단아함 그 자체"라며 뜨거운 반응을 보이며 응원을 아끼지 않았다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.