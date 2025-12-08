나비, 임신중 '나홀로 육아'에 울컥..♥조성환 변명 "아기가 엄마만 찾…

나비, 임신중 '나홀로 육아'에 울컥..♥조성환 변명 "아기가 엄마만 찾아"(동상이몽)
[스포츠조선 김소희 기자] 가수 나비가 축구선수 출신 남편 조성환을 향한 깊은 서운함을 털어놨다.
8일 방송된 '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽')에서는 데뷔 18년 차 감성 보컬 나비와 남편 조성환의 리얼한 일상이 처음으로 공개됐다.
이날 나비는 "남편을 고발하러 나왔다"라는 돌직구 발언으로 스튜디오를 술렁이게 했다.
그는 연애 때와 완전히 달라진 남편의 태도에 "요즘 묘하게 저를 긁어서 열받게 한다. 다른 것들에 정신이 팔려 저를 신경도 안 쓴다"며 "제 입장에서는 눈물이 난다"고 속내를 드러냈다.
현재 둘째를 임신 중인 나비는 더욱 예민해진 상황. 그럼에도 조성환은 미팅으로 늦게 귀가하거나, 휴대폰에 정신이 팔려 육아에 적극적으로 참여하지 않는 모습으로 나비를 답답하게 했다.
나비는 "깐족이 베이스로 깔려 있고 저를 열받게 하는 특기가 있다"며 "연애 때는 이러지 않았다. 최수종·션·차인표를 다 섞어놓은 느낌이었다"고 말하며 과거와의 차이를 아쉬워했다.
이어 공개된 VCR에는 나비가 홀로 육아를 책임지는 모습이 담겼고, 조성환은 안방에서 휴대전화만 바라보는 모습으로 대비됐다. 이에 대해 조성환은 "아기가 엄마 바라기라서 어쩔 수 없다. 이해 좀 부탁드리겠다"고 해명해 스튜디오의 탄식을 자아냈다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.