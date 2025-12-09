전혜빈, 발리서 1500만원 도난 피해 당했다..경찰조사→"신용카드 절도…

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 전혜빈이 인도네시아 발리 여행 중 겪은 카드 도난 사건으로 1500만원의 피해를 본 가운데, 범죄 일당이 결국 검거됐다고 밝혔다.
8일 전혜빈은 자신의 계정을 통해 "발리에서 있었던 신용카드 절도범들을 검거했다는 소식을 들었다"라며 현지 언론 보도를 캡처해 올렸다.
그는 "힘써주신 발리 경찰관님들께 존경과 감사를 드리며 아름다운 인도네시아 발리를 더욱 애정하게 됐다"고 덧붙였다.
앞서 전혜빈은 지난 10월 남편, 아들과 함께 발리 우붓 지역을 여행하던 중 신용카드 도난 피해를 당했다. 전혜빈은 당시 "이 지역에서 카드 도난당해 1500만원이 긁혔다. 조심하세요. 우붓 시내에 계신 분들, 곧 여행하실 분들도"라며 "잃어버린 지 10분 안에 벌어진 일"이라고 알려 충격을 안겼다.
도난 사건 직후인 지난달 3일 전혜빈은 "걱정 연락이 많이 온다. 친절하고 정의로운 발리 경찰의 도움으로 무사히 조사를 마쳤고, 어젯밤 다음 목적지에 잘 도착했다"고 상황을 전했다. 이어 "발리 내에서도 뉴스가 크게 나서, 아름다운 이곳의 이미지에 안 좋은 영향을 끼칠까 미안한 마음이 크다"면서도 "그럼에도 저희는 이곳에서 잃은 것보다 얻어가는 게 더 크다. 아이에게도 특별한 추억이 될 것 같다"고 전했다.