하희라가 하희라를 낳았네.."내면도 멋진 엄마, 닮고싶어요" 깜짝 생일파티+손편지 감동

최종수정 2025-12-09 06:20

하희라가 하희라를 낳았네.."내면도 멋진 엄마, 닮고싶어요" 깜짝 생일파…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 하희라가 가족들이 준비한 생일파티에 감동했다.

8일 하희라는 "하루 종일 촬영하고 지친 몸으로 집에 돌아왔지만, 깜짝 파티를 해준 사랑하는 가족들 덕분에 감사와 기쁨으로 하루를 마무리할 수 있었다. 감사합니다!!!"라는 글과 함께 사진과 영상을 다수 게재했다.

공개된 사진 속에는 남편 최수종이 거실 벽에 생일 풍선을 붙이며 깜짝 파티를 준비하는 모습이 담겼다. 집에 도착한 하희라는 생일 왕관과 꽃다발이 놓인 파티에 감동을 받으며 가족들이 부르는 생일 축하 노래에 맞춰 촛불을 끄고 "감사합니다!"라고 인사했다. 행복한 가족의 모습이 보는 이들에게 훈훈함을 안겼다.

이어 그는 가족들이 부르는 생일 축하 노래에 맞춰 촛불을 끄고, "감사합니다!"라고 인사했다. 행복한 가족의 모습이 훈훈함을 안긴다.

특히 하희라는 남편 최수종과 두 자녀에게 받은 편지도 공개했다. 공개된 편지 속 최수종은 "늘 바쁜 와중에도 가족들을 먼저 생각하고 엄마의 역할을 충실히 하는 당신 감사하고 고맙고 사랑한다"며 "당신은 우리 가족의 위로이자 치료자, 힘을 주는 귀한 사람"이라고 애정을 전했다.

아들 민서 군은 "다음 생신도 가족 다 같이 보내길 바란다. 학교 일 때문에 바쁘시고 힘드신대도 아침마다 밥 챙겨주시는 것 감사드린다. 항상 엄마를 위해, 우리 가족을 위해 기도 드리며 선강히 다음 생일 보내요. 사랑합니다"라고 진심을 더했다.

마지막으로 딸 윤서 양은 "엄마한테는 언제나 받기만 해서 죄송하고 감사하다. 엄마는 정말 아름답고 멋져요. 내면도 외면도 하루하루를 보내는 모습 전부요"라며 깊은 존경심을 드러냈다. 이어 "엄마의 믿음을 보며 많이 배우고 있어요. 엄마는 엄마가 부족하다고 느끼실지 몰라도 엄마의 주변 사람들은 엄마에게서 정말 많이 배우고 좋은 영향을 받고 있을 것"이라며 "저도 엄마를 닮아가고 싶어요"라고 마음을 전했다.

한편 최수종과 하희라는 1993년에 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
하희라가 하희라를 낳았네.."내면도 멋진 엄마, 닮고싶어요" 깜짝 생일파…

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조세호 조폭연루설' 폭로자, 9일 추가 폭로 예고 "도박 자금 세탁 제보 받아" [전문]

2.

47세 하정우, 동성애 의혹에 "스펙트럼 넓지 않아, 내년에 장가 갈 것"(짠한형)

3.

'60세' 이금희, '故 최진실 아들' 최환희와 깊은 인연 맺었다..."밥 자주 먹어"

4.

“42세 자연임신 맞아, 시어머니도 시험관인 줄” ‘강재준♥’ 이은형 솔직 고백

5.

"개과천선은 칭찬받을 일" 조진웅 옹호한 전우용 교수

연예 많이본뉴스
1.

'조세호 조폭연루설' 폭로자, 9일 추가 폭로 예고 "도박 자금 세탁 제보 받아" [전문]

2.

47세 하정우, 동성애 의혹에 "스펙트럼 넓지 않아, 내년에 장가 갈 것"(짠한형)

3.

'60세' 이금희, '故 최진실 아들' 최환희와 깊은 인연 맺었다..."밥 자주 먹어"

4.

“42세 자연임신 맞아, 시어머니도 시험관인 줄” ‘강재준♥’ 이은형 솔직 고백

5.

"개과천선은 칭찬받을 일" 조진웅 옹호한 전우용 교수

스포츠 많이본뉴스
1.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

2.

'전무후무' GG 새 역사 쓸 수 있었던 오스틴...충분히 잘했다, 하지만 벽이 너무 높다

3.

[공식발표]전북 거스 포옛 감독 사임 "웃으며 다시 돌아올 날 꿈꾸겠다"

4.

'작심발언' 이정후, 키움 후배들 다시 완곡하게 경고 → "기분 안 좋을 수도 있을 것"

5.

"한국의 A조는 8위"→"일본은 '죽음의 조' 1위 당첨!" 美 언론 충격 평가, 조별리그 통과 난이도 공개

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.