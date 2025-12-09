하희라가 하희라를 낳았네.."내면도 멋진 엄마, 닮고싶어요" 깜짝 생일파…

8일 하희라는 "하루 종일 촬영하고 지친 몸으로 집에 돌아왔지만, 깜짝 파티를 해준 사랑하는 가족들 덕분에 감사와 기쁨으로 하루를 마무리할 수 있었다. 감사합니다!!!"라는 글과 함께 사진과 영상을 다수 게재했다.
공개된 사진 속에는 남편 최수종이 거실 벽에 생일 풍선을 붙이며 깜짝 파티를 준비하는 모습이 담겼다. 집에 도착한 하희라는 생일 왕관과 꽃다발이 놓인 파티에 감동을 받으며 가족들이 부르는 생일 축하 노래에 맞춰 촛불을 끄고 "감사합니다!"라고 인사했다. 행복한 가족의 모습이 보는 이들에게 훈훈함을 안겼다.
특히 하희라는 남편 최수종과 두 자녀에게 받은 편지도 공개했다. 공개된 편지 속 최수종은 "늘 바쁜 와중에도 가족들을 먼저 생각하고 엄마의 역할을 충실히 하는 당신 감사하고 고맙고 사랑한다"며 "당신은 우리 가족의 위로이자 치료자, 힘을 주는 귀한 사람"이라고 애정을 전했다.
아들 민서 군은 "다음 생신도 가족 다 같이 보내길 바란다. 학교 일 때문에 바쁘시고 힘드신대도 아침마다 밥 챙겨주시는 것 감사드린다. 항상 엄마를 위해, 우리 가족을 위해 기도 드리며 선강히 다음 생일 보내요. 사랑합니다"라고 진심을 더했다.
마지막으로 딸 윤서 양은 "엄마한테는 언제나 받기만 해서 죄송하고 감사하다. 엄마는 정말 아름답고 멋져요. 내면도 외면도 하루하루를 보내는 모습 전부요"라며 깊은 존경심을 드러냈다. 이어 "엄마의 믿음을 보며 많이 배우고 있어요. 엄마는 엄마가 부족하다고 느끼실지 몰라도 엄마의 주변 사람들은 엄마에게서 정말 많이 배우고 좋은 영향을 받고 있을 것"이라며 "저도 엄마를 닮아가고 싶어요"라고 마음을 전했다.