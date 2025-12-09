이천수, 자식 농사 대성공...'훈남' 6세子, '국대' 父가 인정 "축…

이천수, 자식 농사 대성공...'훈남' 6세子, '국대' 父가 인정 "축구 경쟁력 있다" ('이천수')

기사입력 2025-12-09 06:25


[스포츠조선 정안지 기자] 전 축구 국가대표 이천수의 아들이 놀라운 축구 실력을 뽐냈다.

8일 유튜브 채널 '리춘수 [이천수]'에는 "축구 시작한 이천수 아들은 재능이 얼마나 있을까?"라며 영상이 게재됐다.

영상 속 이천수의 아내 심하은은 아들 태강이와 함께 축구 교실로 이동했다. 그는 "태강이가 2월부터 일주일에 한번씩 축구를 했는데 너무 즐겁다고 해서 지금은 일주일에 4일씩 축구 다니고 있다"고 밝혔다.

잠시 후 축구 교실에 도착, 첫 번째 훈련이 진행 중이었지만 태강이는 혼자만 요란한 모습을 보여 이를 지켜보는 엄마를 당황하게 했다.

심하은은 '만약 천수 형이 축구 선수가 아니었어도 태강이 축구 시켰을까'라는 질문에 "남편이 축구 선수가 아니었어도 성격은 변하지 않았을거 아니냐. 그러면 시키지 않았을까"라고 했다.

태강이는 이어진 훈련 중에도 집중하는 듯 싶다가 다시 딴짓을 해 웃음을 안겼다.

그때 이천수가 깜짝 등장, 아들의 모습을 지켜보더니 "집중력이 많이 없어졌다"고 했다.

제작진은 "객관적으로 봤을 때 태강이는 재능이 좀 있는 것 같다"고 물었고, 이천수는 "태강이가 실제로 축구한 지 4,5개월 밖에 안 됐다. 그런 거 치고 재능이 없으면 저 정도는 못한다"며 "한다고 하면 엘리트까지 시킬 생각이 있다. 콘셉트 가지고 가르치면 경쟁력은 있다"며 아들의 축구 실력에 대해 평가했다.


이어 미니게임을 진행, 태강이는 적극적으로 공격을 하고 골까지 넣었다. 이에 엄마는 "너무 멋있었다"며 처음보는 아들의 모습에 놀랐다. 특히 태강이는 빠른 발을 이용해 폭풍 질주를 하며 해트트릭을 달성, 엄마는 환호했지만 아빠는 "아무도 없었다"면서 극과극 텐션을 보였다.

이에 심하은은 "그래도 칭찬도 좀 해줘라"고 하자, 이천수는 "칭찬은 한 명이 하면 된다. 태강이가 오늘이 축구가 마지막이면 칭찬한다"며 진지하게 지켜봐 눈길을 끌었다. 그러나 이내 이천수는 "지금 저 나이대는 패스를 모른다. 패스 모르고 치고 달리고 슈팅 타이밍 아는 것도 대단한거다"며 칭찬했다.

한편 이천수, 심하은의 첫째 딸 주은이는 미국 존스홉킨스 대학의 영재 양성 프로그램인 CTY에 합격해 화제를 모은 바 있다. CTY 프로그램은 미국에서 유명한 영재 교육 중 하나로, 상위 10%에게만 시험 기회가 주어지는 것으로 알려져 있다.

또한 주은이는 지난 7월에는 AP 심리학 시험에서 5점 만점을 획득해 놀라움을 안겼다. AP 심리학은 미국 칼리지보드에서 주관하는 고등학교 심리학 교육과정 및 표준화 시험으로, Advanced Placement 과목 중 하나다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

