BTS 정국, 한·영·일 ‘롤링스톤’ 지면 장식 "지금은 새로운 도약의 시기" [공식]

기사입력 2025-12-09 07:11


BTS 정국, 한·영·일 ‘롤링스톤’ 지면 장식 "지금은 새로운 도약의 …

[스포츠조선 이유나 기자]방탄소년단 정국이 롤링스톤의 글로벌 프로젝트의 첫 주자로 발탁됐다.

음악 전문 매체 '롤링스톤'(Rolling Stone)은 최근 정국과 함께한 단독 표지 이미지를 공개했다. 이번 화보는 롤링스톤 역사상 처음으로 한국, 영국, 일본 3개국이 협업한 프로젝트다. 정국은 이 프로젝트의 첫 번째 주인공으로 선정돼 '글로벌 팝스타'의 위상을 떨쳤다.

정국은 한국, 영국, 일본 '롤링스톤'의 지면 표지를 장식했고 내부에는 화보와 함께 그의 활동, 음악적 방향성, 비전을 담은 인터뷰가 실렸다. 특히 한국 솔로 가수가 '롤링스톤 UK' 표지 모델로 나선 것은 정국이 최초다. 그의 화보는 롤링스톤 미국, 프랑스, 인도, 필리핀, 중국의 디지털 커버로도 공개됐다. 총 8개 국가의 지면, 디지털 커버를 동시에 장식해 강력한 브랜드 파워를 보여주었다.

정국은 인터뷰에서 "지금은 새로운 도약의 시기다. 새로운 시도를 하면서 계속 진화하려 한다. 그래서 제 안의 다양한 모습을 보여주고 싶다. 흐름에 끌려가지 않고 흐름을 만드는 예술가이자 한계 없는 아티스트가 되고 싶다"라고 말했다.

한편 최근 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 정국 이름으로 발표한 솔로곡의 누적 스트리밍 수가 100억 회를 돌파했다. 한국 솔로 가수 최초의 100억 스트리밍 달성이다. 또한 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)'은 한국 가수 단일곡 최초 26억 누적 재생 수를 돌파했다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조세호 조폭연루설' 폭로자, 9일 추가 폭로 예고 "도박 자금 세탁 제보 받아" [전문]

2.

47세 하정우, 동성애 의혹에 "스펙트럼 넓지 않아, 내년에 장가 갈 것"(짠한형)

3.

'60세' 이금희, '故 최진실 아들' 최환희와 깊은 인연 맺었다..."밥 자주 먹어"

4.

“42세 자연임신 맞아, 시어머니도 시험관인 줄” ‘강재준♥’ 이은형 솔직 고백

5.

"개과천선은 칭찬받을 일" 조진웅 옹호한 전우용 교수

연예 많이본뉴스
1.

'조세호 조폭연루설' 폭로자, 9일 추가 폭로 예고 "도박 자금 세탁 제보 받아" [전문]

2.

47세 하정우, 동성애 의혹에 "스펙트럼 넓지 않아, 내년에 장가 갈 것"(짠한형)

3.

'60세' 이금희, '故 최진실 아들' 최환희와 깊은 인연 맺었다..."밥 자주 먹어"

4.

“42세 자연임신 맞아, 시어머니도 시험관인 줄” ‘강재준♥’ 이은형 솔직 고백

5.

"개과천선은 칭찬받을 일" 조진웅 옹호한 전우용 교수

스포츠 많이본뉴스
1.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

2.

'전무후무' GG 새 역사 쓸 수 있었던 오스틴...충분히 잘했다, 하지만 벽이 너무 높다

3.

[공식발표]전북 거스 포옛 감독 사임 "웃으며 다시 돌아올 날 꿈꾸겠다"

4.

'작심발언' 이정후, 키움 후배들 다시 완곡하게 경고 → "기분 안 좋을 수도 있을 것"

5.

"한국의 A조는 8위"→"일본은 '죽음의 조' 1위 당첨!" 美 언론 충격 평가, 조별리그 통과 난이도 공개

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.