“24시간 대기·와인잔 맞아 응급실行”… 박나래 전 매니저 2명 동시 퇴사·정산 전말 [종합]

최종수정 2025-12-09 07:53

“24시간 대기·와인잔 맞아 응급실行”… 박나래 전 매니저 2명 동시 퇴…

[스포츠조선 이유나 기자]개그우먼 박나래를 고소한 전 매니저 2명의 퇴사 배경과 정산 논란의 전말이 유튜버 이진호의 추가 폭로를 통해 다시 수면 위로 떠올랐다.

8일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에는 '충격 단독! 갑질 논란 억울한 박나래? 활동 중단 선언 전말' 영상이 게시됐다. 이날 이진호는 박나래 전 매니저 두 명이 같은 날 퇴사를 결심하게 된 이유와 정산·퇴직금 문제 등을 집중적으로 언급했다.

"촬영 전 지시한 물품 못 찾았다며 수치심 느껴"… 퇴사 결심 배경

이진호에 따르면 두 매니저는 모두 여성으로, 한 명은 JDB엔터테인먼트 시절부터 함께한 이사급, 다른 한 명은 약 1년 3개월간 근무한 현장 매니저였다.

두 사람이 같은 날 퇴사를 결정하게 된 직접적인 계기는 지난 11월 진행된 MBC 신규 예능 '나도신나' 촬영 전후 상황이라고 전했다.

매니저 측 주장에 따르면, 강원도 1박 2일 촬영을 앞두고 "필요한 짐이 있으면 미리 꺼내두면 챙기겠다"고 수차례 말했지만, 박나래는 "그냥 가면 된다"며 별도 준비를 하지 않았다. 그러나 출발 당일 갑자기 와인잔·매트·조명 등 지인들과 즐기기 위한 물품을 찾아오라고 지시했고, 매니저들은 넓은 집을 뒤졌지만 끝내 찾지 못했다는 주장이다.

이진호는 "물건이 발견되지 않자 박나래가 새 헤어샵 스태프들이 있는 앞에서 강도 높은 질책을 했고, 매니저들이 큰 수치심을 느꼈다"며 "이후 헤어팀까지 가세해 집을 모두 뒤졌지만 결국 물건은 나오지 않았고, 질책하던 박나래 본인도 끝내 찾지 못했다는 것"이 매니저들의 입장이다.

결국 1년3개월 동안 참아왔던 두 매니저는 마음의 끈이 끊어지는 것을 느끼며 강원도 촬영을 끝까지 마친 뒤, 11월 9일 박나래를 집에 데려다준 직후 동시에 퇴사 의사를 밝혔다고 한다.


또 이전에도 "매일 거의 술자리를 즐긴 박나래의 뒷치닥거리를 하다가 박나래가 던진 와인잔에 맞아 응급실에 간 적도 있다"는 것이 매니저들의 주장이다.


“24시간 대기·와인잔 맞아 응급실行”… 박나래 전 매니저 2명 동시 퇴…
"월 400시간 근무… 시간외수당도 정산 안 됐다" 주장

정산 문제 역시 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 박나래 측은 "퇴직금은 정상 지급됐고, 전 매니저들이 회사 전년도 매출 10%를 요구했다"고 밝힌 바 있다.

그러나 이진호는 매니저들의 입장을 전하며 "퇴직금 일부만 정산됐고, 핵심은 시간 외 수당 미지급"이라고 강조했다.

매니저 측 주장에 따르면 두 사람은 박나래의 잦은 술자리 동행 및 대기, '나래식 파티' 준비·정리, 개인 심부름, 심지어 음식 재료 공수까지 담당했으며 최대 26시간 연속 근무한 사례도 있었다고 한다. 매니저들이 박나래의 일정을 챙기기 위해 적은 스케줄러를 종합한 내용을 확인한 결과 1년 3개월 동안 월 평균 400시간 이상 근무했다는 주장도 제기됐다. 결국 인력 4명 이상이 해야할 일을 2명이 맡으면서 노동 강도가 상당했다는 것.

매니저들은 "박나래가 지급하지 않은 시간외 수당만 5천만원에 육박하고, 미지급된 비용들도 상당수"라고 전했다.

"월 500만 원＋수익 10%" 구두 약속 있었나

가장 논란이 된 '매출 10%' 요구와 관련해 이진호는 "단순 매출 요구가 아니라, 박나래 측의 과거 구두 약속을 근거로 한 정산 요구였다"고 설명했다.

그에 따르면 박나래는 지난해 JDB엔터테인먼트를 퇴사하는 과정에서 기존 매니저였던 A씨(이사급)에게 "1인 기획사처럼 함께 일하자"며 먼저 제안해 왔고 "월 500만 원 지급 회사 수익의 10% 배분을 구두로 약속했다"는 주장이다.

그러나 "막상 그만두고 나오니 박나래는 계약서 쓰는 것을 1년 미루자"고 하더니 "실제 월 지급액은 300만원대였고, 수익 10%도 이행되지 않았다"고 매니저 측은 토로한 것으로 알려졌다. 이에 근거해 퇴사 과정에서 약속된 정산을 요청했으나, 소속사는 "수억원 요구"라는 공식 입장을 냈다는 것이 매니저들의 입장이다.

주사 이모 논란까지 번지며… 박나래 "활동 중단"

전 매니저들은 박나래를 상대로 직장 내 괴롭힘·특수상해·진행비 미지급 등을 주장하며 서울서부지법에 부동산가압류신청을 제기했다. 이어 이른바 '주사 이모' 불법 의료행위 의혹까지 터지며 논란은 확대됐다.

파장이 커지자 박나래는 8일 SNS를 통해 모든 방송 활동 중단을 선언했다.

그는 "전 매니저와 오해는 일부 풀렸지만 모든 것은 제 불찰"이라며 "사건이 정리되기 전까지 방송을 중단한다"고 밝혔다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조세호 조폭연루설' 폭로자, 9일 추가 폭로 예고 "도박 자금 세탁 제보 받아" [전문]

2.

'60세' 이금희, '故 최진실 아들' 최환희와 깊은 인연 맺었다..."밥 자주 먹어"

3.

“42세 자연임신 맞아, 시어머니도 시험관인 줄” ‘강재준♥’ 이은형 솔직 고백

4.

'60세 미혼' 이금희, '잠수이별' 최악의 구남친 만났었다..."1년 뒤 연락 와"

5.

故 이순재가 직접 길러낸 '1기 학원생' 이진혁...선천적 심장병 딛고 배우까지

연예 많이본뉴스
1.

'조세호 조폭연루설' 폭로자, 9일 추가 폭로 예고 "도박 자금 세탁 제보 받아" [전문]

2.

'60세' 이금희, '故 최진실 아들' 최환희와 깊은 인연 맺었다..."밥 자주 먹어"

3.

“42세 자연임신 맞아, 시어머니도 시험관인 줄” ‘강재준♥’ 이은형 솔직 고백

4.

'60세 미혼' 이금희, '잠수이별' 최악의 구남친 만났었다..."1년 뒤 연락 와"

5.

故 이순재가 직접 길러낸 '1기 학원생' 이진혁...선천적 심장병 딛고 배우까지

스포츠 많이본뉴스
1.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

2.

"한국의 A조는 8위"→"일본은 '죽음의 조' 1위 당첨!" 美 언론 충격 평가, 조별리그 통과 난이도 공개

3.

'작심발언' 이정후, 키움 후배들 다시 완곡하게 경고 → "기분 안 좋을 수도 있을 것"

4.

이겨야 사는 수원FC, '득점왕' 싸박 선발 제외 '승부수'-비겨도 되는부천, 외국인 트리오 '총출동'[현장 라인업]

5.

"수준 이하" 손흥민은 '화려한 귀환'→"EPL 킹" 살라는 명단 제외...英 BBC도 경악! 완벽하게 엇갈린 1992년생 동갑내기

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.