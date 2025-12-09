[공식] '1박2일' 측 "조세호 자진하차 의사 존중, 촬영분까지만 출연" (전문)

기사입력 2025-12-09 09:22


[공식] '1박2일' 측 "조세호 자진하차 의사 존중, 촬영분까지만 출연…

[스포츠조선 이유나 기자] 개그맨 조세호가 '조폭연루설'에 휘말려 프로그램 자진하차를 발표한 뒤 '1박2일' 제작진도 입장을 전했다.

9일 KBS2 '1박2일' 제작진은 "출연자 조세호 씨 측에서는 대중의 우려가 사그라들지 않은 상황에서 기존 스케줄을 그대로 소화하는 것은 개별 프로그램과 출연자 본인, 그리고 꾸준히 우려를 제기하는 대중 모두에게 도움이 되지 않는 상황이라고 판단하여 프로그램에서 자진 하차하겠다는 의사를 밝혀왔습니다"라고 알렸다.

이어 "이에 '1박 2일' 제작진은 출연자와 소속사가 심사숙고 끝에 내린 결정을 존중하기로 하였으며, 이러한 과정에서 선의의 상처를 받는 분들이 없기를 바라고 있습니다. 앞서 진행된 촬영분을 제외한 이후 녹화부터는 조세호 씨가 프로그램에 참여하지 않음을 알려드립니다"라고 덧붙였다.

마지막으로 "많은 분들의 걱정 어린 시선을 겸허히 받아들이고, 앞으로도 시청자 여러분들의 기대에 부응하는 좋은 프로그램을 만들기 위해 최선을 다하겠습니다"라고 전했다.

앞서 조세호 측은 "조세호 씨가 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'과 KBS 2TV '1박 2일'에서 하차 합니다"라고 알렸다.

이어 "조세호 씨는 최근 본인에게 제기된 오해와 구설에 깊은 책임감을 느끼고 있습니다"라며 "먼저 조세호 씨는 해당 프로그램을 사랑하는 시청자분들이 느끼고 계신 불편함에 대해 충분히 인지하고 있습니다. 또 피땀으로 프로그램을 만드는 제작진이 본인을 향한 시선으로 인해 부담을 안고 가지 않았으면 하는 마음입니다. 이에 프로그램 제작진과 상의 후 자진 하차를 결정했습니다"라고 전했다.

그러면서도 "앞서 공식입장을 통해 전한 대로 조세호 씨는 의혹이 제기된 최 씨의 사업과 일체 무관합니다"라며 "또 사업 홍보를 목적으로 최 씨로부터 금품을 수수했다는 주장 역시 명백히 사실이 아니란 점 다시 한 번 밝힙니다"라고 강조했다.

한편 조세호는 국내 최대 불법 자금 세탁 총책인 조직폭력배 두목 최 씨와의 연루설이 불거졌다.


최근 A씨는 조세호가 최 씨와 절친한 관계라고 주장, 조세호가 최 씨로부터 고가의 선물을 받았다고 의혹을 제기하며 A씨와 조세호의 다정한 모습이 담긴 사진을 공개해 파장이 일었다.

그러나 지난 5일 조세호 소속사는 "최 씨가 지인인 것은 맞지만 그 이상은 아니다"라면서 "A씨에 대해 소속 아티스트에 대한 허위사실적시명예훼손 및 업무방해 등 범죄행위에 관하여 형사, 민사상 법적 대응을 적극 검토 중"이라면서 강력 대응을 예고했다.

'1박2일' 제작진 조세호 하차 공식입장 전문

출연자 조세호 씨 측에서는 대중의 우려가 사그라들지 않은 상황에서 기존 스케줄을 그대로 소화하는 것은 개별 프로그램과 출연자 본인, 그리고 꾸준히 우려를 제기하는 대중 모두에게 도움이 되지 않는 상황이라고 판단하여 프로그램에서 자진 하차하겠다는 의사를 밝혀왔습니다.

이에 1박 2일 제작진은 출연자와 소속사가 심사숙고 끝에 내린 결정을 존중하기로 하였으며, 이러한 과정에서 선의의 상처를 받는 분들이 없기를 바라고 있습니다. 앞서 진행된 촬영분을 제외한 이후 녹화부터는 조세호 씨가 프로그램에 참여하지 않음을 알려드립니다.

많은 분들의 걱정 어린 시선을 겸허히 받아들이고, 앞으로도 시청자 여러분들의 기대에 부응하는 좋은 프로그램을 만들기 위해 최선을 다하겠습니다.

