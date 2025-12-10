고준희, '데뷔 25년차' 기쁜 소식 전했다..."게스트 아닌 MC는 처…

고준희, '데뷔 25년차' 기쁜 소식 전했다..."게스트 아닌 MC는 처음"

기사입력 2025-12-10 07:47


[스포츠조선 정안지 기자]배우 고준희가 첫 토크쇼 MC 도전부터 거침없는 입담으로 빌런을 시원하게 저격했다.

고준희는 지난 9일 공개된 웹예능 '킬빌런'에서 MC로 첫 출연해 '연애 빌런'을 주제로 솔직한 대화를 나눴다. '킬빌런'은 고준희와 방송인 김원훈, 풍자가 함께 매회 다양한 빌런 사례를 소개하고 토크로 저격하는 신개념 토크쇼다.

첫 토크쇼 MC를 맡아 긴장한 고준희는 김원훈, 풍자를 보며 "두 분이 티키타카를 너무 잘하신다. 게스트 말고 토크쇼 MC는 처음이다. 저도 MC냐"며 엉뚱한 질문으로 분위기를 풀며 웃음을 자아냈다. 이어 게스트로 출연한 더보이즈 영훈과 본격적인 '연애 빌런' 토크에 나섰다.

사연을 소개하는 코너에서 고준희는 의뢰인의 여자친구 역할을 직접 연기하며 토크의 몰입도를 높였다. MC들은 완벽한 여자친구 옆에서 작아지는 의뢰인의 이야기에서 어떤 부분이 가장 빌런 같았는지 물었다. 그러자 고준희는 "(연기)하면서 부들부들 떨렸다. 존중의 의미가 너무 없다. 나를 그대로 받아줄 때 상대방이 더 빛나고 그 사람을 더 존중하게 되는 것 같다"고 관계에서 흔들림을 만드는 빌런 포인트를 날카롭게 짚어냈다.

빌런 고민을 통쾌하게 해결한 MC들은 완성도 높은 합으로 성공적인 포문을 열었다. 특히 첫 토크쇼 도전에도 특유의 감각적인 분석과 솔직한 입담으로 연애 빌런 사연을 정리한 고준희는 "너무 좋았다"며 만족감을 드러냈다.

고준희는 '킬빌런'과 더불어 개인 유튜브 채널 '고준희 Go'에서 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

