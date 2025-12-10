이영자 "톱스타 故최진실, 신인인 내게 친구하자고..편견 없고 따뜻했다" ('배달')
[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 이영자, 김숙이 배우 고(故) 최진실을 향한 그리움을 드러냈다.
10일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '배달왔수다'에는 개그맨 임우일, 김원훈, 엄지윤이 출연했다.
이영자는 후배 개그맨들을 만난 후, 김숙에게 "개그맨 후배들을 보니 옛날 생각이 난다. 넌 역사적인 에피소드가 많지 않니"라고 말했다. 김숙은 "난 진짜 착한 후배였다"라고 말했지만 이영자는 "너는 대선배들이 건드리지 말라고 했다"라며 웃었다.
김숙은 "(선배가) 10만원을 주고 아이스크림을 사 오라고 하길래, 잔돈이 필요하신 줄 알고 2개를 사갔더니 혼내시더라. 입이 몇 개인데 2개만 사 오냐고 했다. 또 10만원을 주고 담배를 사오라고 하길래, 흡연자들이 많길래 100갑을 샀다. 당시 담배가 1000원이었다. 선배를 위하는 마음이었는데 그다음부터 심부름을 안 시키더라"라고 말해 웃음을 안겼다.
반면 이영자는 그런 심부름을 하지는 않았지만 눈칫밥을 먹어야 했다고. 그는 "난 기수로 들어온 게 아니라 특채로 들어간 거라, 무언가를 시키지는 않았다. 근데 아르바이트로 밤 무대를 한다면서 업신여김을 받았다. 연극을 해서 먹고살아야 하니 밤무대 뛴 건데..."라며 씁쓸해 했다.
김숙은 "언니는 눈칫밥을 먹었구나"라며 안쓰러워했고 이영자는 그 당시 최진실과 친해졌다고 설명했다. 이영자는 "진실이랑 친해진 이유가 그거다. 진실이는 톱스타였는데 (신인인) 내가 동갑이라고 하니 친구를 하자고 해서 영광이었다"라며 절친 최진실을 떠올렸다.
김숙도 최진실의 미담을 들려줬다. 김숙은 "진실 언니는 모두에게 친절했던 것 같다"라고 말했고 이영자는 "사람을 구분하고 따지지 않았다. 너무 괜찮은 친구"라며 맞장구쳤다.
김숙은 "진실 언니 집에 인터뷰를 하러 갔다. 근데 언니가 너무 잘 해주셨고 드라마에서 입었던 옷인데 한 번밖에 안 입었다며, 옷도 싸주셨다"라며 최진실의 따뜻한 마음씀씀이를 언급했다.
한편 최진실은 지난 2008년 39세 나이로 세상을 떠났다.
