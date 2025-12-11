한고은, 33년째 52kg 유지 식단 "다이어트의 기본은 저염식" ('고…

한고은, 33년째 52kg 유지 식단 "다이어트의 기본은 저염식" ('고은언니 한고은')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한고은이 33년 째 같은 몸무게를 유지하는 비법을 공개했다.
11일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 "30년만에 최초공개! 관리 여왕 한고은이 변함없이 지켜온 모닝루틴 (아침목욕, 거북목 교정법, 52kg 유지식단)"이라면서 영상이 게재됐다.
이날 한고은은 "20대 때 모델하면서 체중 관리해야하지 않나. 다이어트의 기본은 저염이다"면서 "저염을 하면 맛을 굉장히 풍부하게 느낄 수 있다. 식재료 자체의 맛을 느낄 수 있다"며 저염식을 하게 된 계기를 밝혔다.
이어 그는 "건강하게 먹게 되고, 칼로리 섭취가 줄고 다이어트에 성공하게 된다"면서 "살 빼는 것만이 다이어트가 아니라 건강을 위해서도 하지 않나. 거기 기본은 저염이다"고 했다.
남편도 같은 밥을 먹다 보니 몸무게도 비슷하게 유지 중이라고. 남편은 "집안이 과자를 엄청 먹는다. 학교 갈 때 필수 준비물이 과자였다"며 "근데 아내를 만나고 군것질은 웬만하면 안 한다. 아내가 과자를 안 사준다"고 해 웃음을 안겼다.
한고은은 "입맛을 습관을 들어야 되는 기간이 있다. '과자 먹을래, 김밥 먹을래'하면 김밥을 먹을거다"면서 "밥을 먹고 건강한 걸 챙겨 먹자고 했는데 잘 따라와줬고 시간이 지나니까 나는 요즘에 치팅을 많이 한다. 과자도 먹고 갱년기가 오는지, 초콜릿도 먹는데 남편은 안 먹는다"고 했다.
한고은은 "스무 살 부터 지금까지 꼭 다이어트를 하고 몸무게를 유지하기 위해서 지켰던 원칙이 저염식, 간헐적 단식이 좋다. 그리고 지방을 좀 피하는 거"라면서 다이어트 3원칙에 대해 이야기 했다.
그는 "그런 부분들은 철저하게 지키면서 살아왔던 것 같다"면서 "17세부터 33년째 같은 몸무게가 같다. 키도 그때와 같다"고 말해 놀라움을 안겼다.
그때 남편은 "고등학교 때 92kg 나갔다가 대학교 때 20kg을 뺐다. 스물한두 살이었다"며 "지금 몸무게가 대학생 때와 비슷하다"며 또 다른 다이어트 고수 임을 밝혔다.
