'활동 중단' 박나래 '구해줘 홈즈' 사실상 전면 편집..단체샷만 생존

기사입력 2025-12-11 23:13


'활동 중단' 박나래 '구해줘 홈즈' 사실상 전면 편집..단체샷만 생존

[스포츠조선 이유나 기자] 활동 중단을 선언한 박나래가 '구해줘 홈즈'에서도 대부분 편집됐다.

11일 방송한 MBC '구해줘 홈즈'에는 김숙과 정지선 셰프가 '구해줘! 지구촌집' 프로젝트를 위해 중국 상하이로 떠난 글로벌 특집이 전파를 탔다.

제작진은 MC를 맡은 박나래의 원샷을 모두 드러냈다. 때문에 꼭 필요한 전체샷과 목소리만 간혹 들릴 뿐이었다.

갑질 논란에도 박나래 분량을 그대로 내보냈던 지난주와는 확연히 달라진 모습.

본인이 활동 중단을 선언한 만큼, 또 불법 의료 논란으로 불똥이 튄 만큼 제작진의 편집이 더 세밀해진 모습이다.


'활동 중단' 박나래 '구해줘 홈즈' 사실상 전면 편집..단체샷만 생존
이날 박나래는 김숙이 "중국에서 40시간 체류 40시간 촬영했다"고 볼멘소리를 내자 "그 이유가 있다고 하시던데.. 전 남편 윤정수 씨 결혼식 참석 때문이라고 하던데"라는 멘트로 목소리가 나오고 단체샷이 잡혔다.

박나래는 대부분의 장면에서 목소리가 다른 내레이션으로 대체됐다.

앞서 8일 박나래는 자신의 SNS를 통해 활동중단 선언을 했다. 먼저 그는 "지난 11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사를 했고 최근까지 당사자들과 얘기할 기회가 주어지지 않아 서로 오해가 쌓이게 되었습니다"라고 전했다. 이어 "여러 분들의 도움으로 어제에서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었지만 여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있습니다"라고 덧붙였다.


그러면서 "저는 웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심하였습니다. 그동안 저를 믿고 응원해 주신 여러분들께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드립니다"라며 고개를 숙였다.

한편 박나래는 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹에 휩싸였다. 전 매니저들은 특수상해, 대리처방, 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급 등을 주장하며 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 이후 박나래도 공갈 혐의로 맞고소했다고 전했다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]샤이니 온유, '박나래 주사이모' 친분설에 입 열었다…"피부 관리 목적"(전문)

2.

율희, '최민환과 이혼' 2년만에 또 안타까운 고백..."심리적으로 힘든 시간"

3.

'최민환 이혼→양육권 싸움' 율희, 눈물 고백…"심리적으로 힘든 시간"

4.

[공식]BTS 정국, 누구 남자 됐나…직접 소감 "특별하게 느껴진다"

5.

임창정, '60억 건물 경매 위기' 속...자택서 본업 집중 "신곡 녹음 중이에요"

연예 많이본뉴스
1.

[공식]샤이니 온유, '박나래 주사이모' 친분설에 입 열었다…"피부 관리 목적"(전문)

2.

율희, '최민환과 이혼' 2년만에 또 안타까운 고백..."심리적으로 힘든 시간"

3.

'최민환 이혼→양육권 싸움' 율희, 눈물 고백…"심리적으로 힘든 시간"

4.

[공식]BTS 정국, 누구 남자 됐나…직접 소감 "특별하게 느껴진다"

5.

임창정, '60억 건물 경매 위기' 속...자택서 본업 집중 "신곡 녹음 중이에요"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김기동 나가? 김기동 안 나가!' 공식선언 "난 멈추지 않아…2026년 더 강한 서울 만든다"

2.

롯데는 '새 얼굴' 로드리게스-비슬리의 어떤 점에 주목했나…"158㎞ 직구? 더 중요한 장점 있다" [SC비하인드]

3.

대한항공 기다려! "전력의 70%…선두와 차이 좁히겠다" 블랑 감독의 자신감 원천은 [대전포커스]

4.

K리그 울산·제주·서울 이랜드, '제21회 대한민국 스포츠산업대상' 3관왕 달성

5.

하나 된 충남아산FC, '아인하우스'에 따뜻한 기부···㈜스페이스허브, 사무국, 팬 모두 동참

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.