"주사 이모는 100개 중 하나"...박나래 전 매니저 '추가 폭로' 예고

기사입력 2025-12-12 00:46


"주사 이모는 100개 중 하나"...박나래 전 매니저 '추가 폭로' 예…

[스포츠조선 이유나 기자] 개그우먼 박나래의 '갑질 의혹' 논란이 일파만파 커지는 모양새다.

전 매니저 측이 "주사 이모 의혹은 100개 중 하나일 뿐"이라며 추가 폭로를 예고한 것.

박나래가 지난 8일 SNS를 통해 "전 매니저들과 오해를 풀었다"고 밝힌 지 며칠 만에 상황은 다시 새로운 국면을 맞았다.

SBS에 따르면 11일 전 매니저 측은 "합의 조건이 맞지 않았다"며 "박나래 씨가 '철저한 조사와 법적 증거로 해결하자'고 말했다"고 전했다.

또 "핵심은 갑질"이라며 "대리 처방과 불법 의료행위 등 논란이 되고 있는 이른바 '주사 이모' 의혹은 박나래 씨와 관련된 의혹 100개 중 하나에 불과하다"고 주장했다.

전 매니저 측은 "경찰 수사를 통해 하나하나 드러날 것"이라면서, "지방 일정이 있을 때 박나래 씨가 또 다른 '링거 이모'에게서 불법 의료행위를 받았다"는 폭로도 이어갔다. 전 매니저 측이 공개한 SNS 대화에는 '링거 이모'로 저장된 사람에게 호텔 주소를 보내고, 박나래 씨 소속사 관계자가 입금하겠다는 내용이 담겨 있습니다.

또한 실제 근무하지 않은 박나래의 전 남자친구에게 소속사가 급여를 지급했다는 이른바 '횡령 의혹' 역시 "알려진 건 일부에 불과하다"고 주장했다.

전 매니저 측이 법적 대응을 공식화한 가운데, 박나래는 SNS 입장문 이후 침묵을 유지하고 있다. 박나래 측 변호인에도 입장을 문의했지만 답변을 들을 수 없었다.


경찰은 조만간 고소인 조사를 진행할 예정이다.

한편 박나래는 최근 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹에 이어 오피스텔에서 의사 면허가 없는 이른바 '주사 이모'에게 수면제, 항우울제 등의 약을 공급받았다는 불법 의료 의혹까지 더해지며 연예계 데뷔 이래 최대 위기를 맞고 있다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

2.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

3.

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

4.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

5.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

연예 많이본뉴스
1.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

2.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

3.

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

4.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

5.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

스포츠 많이본뉴스
1.

일본 정말 속상해 미칠 지경...日 언론까지 인정, 두 대회 연속 최악의 조 당첨 "2022년 죽음의 조"→"2026년도 파워 랭킹 최강"

2.

[공식발표]'마이너리그만 8년' KBO 역수출 명가는 왜 13억 안겼나…"최고 154㎞ 위력, 나도 페디·하트처럼"

3.

ATL 뛰쳐나온 김하성, 야심찬 FA 대박 꿈 무너지나? "1년 계약이 적당…부상 이전 모습 보여줄지 의문"

4.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

5.

"불펜 보강 필요" 재계약 사령탑의 일성, 구단은 "집토끼 우선" 엇박자인가, 전략적 선택과 집중인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.