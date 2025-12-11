'최민환 이혼→양육권 싸움' 율희, 눈물 고백…"심리적으로 힘든 시간"
|율희. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 라붐 출신 율희가 심경을 털어놓았다.
율희는 11일 자신의 SNS 질의응답을 통해 팬들과 소통했다.
특히 한 팬이 "최근에 율희님을 가장 행복하게 했던 것은 뭔가요?"라고 묻자 "항상 떠나지 않고 곁에 있어주는 내 사람들. 그리고 응원해주는 팬분들"이라고 답해 눈길을 끌었다.
율희는 "요즘 또 한번 성장의 단계를 거쳐가고 있는 건지, 심리적으로 조금 힘든 시간을 보내고 있었다. 응원 메시지 보내주시는 것 읽을 때마다 덕분에 조금씩 더 힘낼 수 있는 것 같다. 자기 전 문득 DM 들어갔다가 눈물 광광한 적 많다"고 고백했다.
율희는 지난 2017년 FT아일랜드 최민환과 결혼해 1남 2녀를 뒀으나 2023년 이혼했다. 현재는 면접교섭을 통해 아이들을 만나고 있다. 친권, 양육권 변경 및 위자료 재산분할 조정 신청, 법정 다툼 중이다.
|사진 출처=율희 계정
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
