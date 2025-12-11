"박나래 녹취 공개 예정"..전 매니저 '새벽 회동' 전말 밝힌다

기사입력 2025-12-11 22:23


"박나래 녹취 공개 예정"..전 매니저 '새벽 회동' 전말 밝힌다

[스포츠조선 이유나 기자] 박나래의 '갑질 의혹'을 폭로 중인 전 매니저 측이 박나래와의 새벽 만남과 관련한 녹취를 공개할 의사가 있음을 밝혔다.

최근 전 매니저 A씨는 일부 매체와의 인터뷰에서 '박나래가 말한 폭언의 직접적인 워딩', '제작진에게도 갑질을 했다'는 주장 등을 추가로 폭로한 바 있다.

11일 한경닷컴에 따르면 A씨는 최근의 추가 폭로 이유에 대해서 "저희는 박나래 씨 쪽에서 입장을 낼 때 반박할 때만 추가 내용을 공개하고 있다"고 설명했다.

이어 "박나래가 주장하는 모든 내용은 사실이 아니다. 자꾸 그런 주장을 한다면 저 역시 무고 등으로 추가 고소를 할 수 있다"고 덧붙였다.

특히 박나래가 A씨를 새벽에 호출해 만나 '과거의 오해를 다 풀었다'고 개인 사회관계망서비스(SNS)에 입장문을 올린 것에 대해 "아직 내용을 공개할 순 없지만, 언젠가 녹취도 모두 공개할 수 있다"며 "전혀 사과하는 사람의 태도가 아니었다"고 주장했다.

그러면서 이전에 고소한 내용들과 관련해 "경찰 조사는 아직 받지 않았지만, 최대한 빨리 일정을 잡아보려고 한다"고 했다.

A씨는 박나래와 함께 전 소속사에서 독립해 2년 가까이 일해온 것으로 알려졌다. A씨는 그동안 추가 근무, 박나래의 개인적인 심부름, 갑질 등을 견뎌왔지만 "안 지 얼마 안 된 사람들 앞에서 갑질을 하는 모습을 보고 '이 행동은 변하지 않겠다'는 생각이 들었다"며 퇴사를 결심한 이유를 밝힌 바 있다.

더욱이 A씨가 퇴사한 후 박나래가 해당 신규 프로그램의 PD와 작가들에게 "오늘 현장에서 우리 매니저들 괴롭혔냐"고 되물었다고 주장하면서 그는 "본인의 행동을 돌아보지 않고 또 남 탓을 한다는 생각이 들었다"는 견해도 덧붙였다.


앞서 전 매니저는 박나래와 새벽 회동을 가졌다. A씨는 "박나래가 직접 합의하고 싶다며 집으로 오라했다"며 "가보니 박나래와 현 매니저, 지인 셋이 있었고, 3시간 동안 대화했다"고 했다.

이어 "당시 박나래는 술을 마셨었고, 얘기하기로 했던 합의, 그리고 사과는 전혀 없었다"며 "'그냥 우리 예전처럼 돌아가면 안돼요?' '다시 나랑 일하면 안돼요?' 노래방에 가자라고 했다"고 했다. 하지만 "다음날 개인 SNS에 '오해를 풀었다'고 올려 이런 글 올리려고 나를 불렀나 싶었다"며 "변호사를 통해 '(사건과 관련해) 거짓말에 대해 사과하라'는 합의서를 보냈지만 박나래가 '너무 무섭다. 나 공황장애·대인기피증 생길 것 같다'고 호소하더니 '합의 종료됐다'는 A씨의 말에 '그럼 철저한 조사와 법적 증거로 해결하자'고 답했다"고 밝혔다.

한편 박나래는 최근 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹에 이어 오피스텔에서 의사 면허가 없는 이른바 '주사 이모'로 불리는 A씨에게 수면제, 항우울제 등의 약을 공급받았다는 불법 의료 의혹까지 더해지며 논란은 심화됐다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]샤이니 온유, '박나래 주사이모' 친분설에 입 열었다…"피부 관리 목적"(전문)

2.

율희, '최민환과 이혼' 2년만에 또 안타까운 고백..."심리적으로 힘든 시간"

3.

'최민환 이혼→양육권 싸움' 율희, 눈물 고백…"심리적으로 힘든 시간"

4.

[공식]BTS 정국, 누구 남자 됐나…직접 소감 "특별하게 느껴진다"

5.

임창정, '60억 건물 경매 위기' 속...자택서 본업 집중 "신곡 녹음 중이에요"

연예 많이본뉴스
1.

[공식]샤이니 온유, '박나래 주사이모' 친분설에 입 열었다…"피부 관리 목적"(전문)

2.

율희, '최민환과 이혼' 2년만에 또 안타까운 고백..."심리적으로 힘든 시간"

3.

'최민환 이혼→양육권 싸움' 율희, 눈물 고백…"심리적으로 힘든 시간"

4.

[공식]BTS 정국, 누구 남자 됐나…직접 소감 "특별하게 느껴진다"

5.

임창정, '60억 건물 경매 위기' 속...자택서 본업 집중 "신곡 녹음 중이에요"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김기동 나가? 김기동 안 나가!' 공식선언 "난 멈추지 않아…2026년 더 강한 서울 만든다"

2.

롯데는 '새 얼굴' 로드리게스-비슬리의 어떤 점에 주목했나…"158㎞ 직구? 더 중요한 장점 있다" [SC비하인드]

3.

대한항공 기다려! "전력의 70%…선두와 차이 좁히겠다" 블랑 감독의 자신감 원천은 [대전포커스]

4.

K리그 울산·제주·서울 이랜드, '제21회 대한민국 스포츠산업대상' 3관왕 달성

5.

하나 된 충남아산FC, '아인하우스'에 따뜻한 기부···㈜스페이스허브, 사무국, 팬 모두 동참

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.