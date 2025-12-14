13일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 이민우 부부의 둘째 '양양이' 출산 현장이 공개됐다.
지난 7월 깜짝 결혼 발표와 함께 임신 소식까지 알리며 화제를 모은 이민우는 딸 '양양이' 탄생 과정을 최초로 공개했다. 이민우 부부는 출산 예정일이 지났지만, 태어날 기미가 보이지 않는 '양양이'를 기다리며 초조한 마음을 감추지 못했다. 그러던 중 출산 예정일을 3일 넘긴 7일 새벽, 갑작스러운 진통이 찾아왔고 이민우 부부는 급하게 병원을 찾았고 긴장감이 고조됐다.
사진 출처=KBS
이른 새벽 병원으로 떠난 아들 내외가 연락이 없자, 이민우 부모님의 걱정도 점점 커져만 갔다. 특히 이민우 어머니는 "며느리를 생각하면 자꾸 눈물이 난다"며, 낯선 곳에서 출산의 고통을 홀로 감내할 며느리를 떠올리며 마음을 졸였다. 그러나 '양양이'는 여전히 나올 기미를 보이지 않았고, 이민우 아내는 긴 시간을 버티며 아이를 기다렸다.
이를 지켜보던 이요원은 아이 셋의 엄마로서 자신의 출산 경험담을 털어놓으며 깊은 공감을 전했다. 이요원은 "첫째 임신 때 감기가 심하게 걸려서 병원에 갔더니 탈수 증상 때문에 양수가 반으로 줄었다며 당장 입원하라고 했다"며 "바로 아이를 출산해야 할 수도 있다고 해서 놀랐다"고 당시를 회상했다. 이어 "산모의 상태가 아이에게도 그대로 영향이 미치기 때문에 위험한 상황이 생기지 않도록 계속 체크해야 하는 것 같다"고 덧붙이며 경험에서 우러난 조언을 전했다.
사진 출처=KBS
이요원의 아들이 배우 박보검을 닮았다는 이야기가 나오자, 이요원은 "제가 약간 박보검 씨 닮은 것 같다. 그래서 아들도 저를 닮아서 그런 이미지가 있는 것 같다"고 말해 눈길을 모았다. 이를 들은 박서진은 "부럽다. 돈 벌고 태어난 것"이라고 재치 있게 받아쳐 분위기를 한층 더 유쾌하게 만들었다.
이 가운데 이민우 아내는 6세 첫째 딸이 보내온 깜짝 영상 편지를 보고 눈물을 흘렸다. 처음에는 혹여나 부모님의 사랑을 빼앗길까 동생의 존재를 걱정했던 딸이었지만, "엄마 아프지 말고 양양이 건강하게 낳아야 돼. 양양이 태어나면 내가 잘 놀아주고 엄마 많이 도와줄게. 엄마 사랑해"라며 진심을 전했다. 이에 힘을 낸 이민우 아내는 마침내 8일, 3.2kg의 건강한 '양양이'를 품에 안았다.
이민우는 막 태어난 '양양이'를 안고 감격을 감추지 못했고, 출산 소식을 들은 부모님 역시 환한 미소로 기쁨을 나눴다. 이 장면을 지켜보던 스튜디오에서도 환호와 박수가 터지며 축하 분위기가 이어졌다.