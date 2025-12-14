[SC리뷰] '사극 장인' 강태오, '이강달' 이끄는 존재감

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 강태오가 '역대급 호연'으로 매회 폭풍 활약을 펼치고 있다.
강태오는 지난 12, 13일 방송된 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'에서 탄탄한 연기력은 물론 캐릭터 간 케미스트리와 눈길을 사로잡는 비주얼까지 완벽하게 어우러진 열연을 선보이며 극의 완성도를 끌어올렸다. 이를 통해 극을 이끄는 중심축으로서 작품을 단단히 받치며 '강태오 파워'를 또 한 번 증명했다.
지난 11, 12회 방송에서는 죽은 줄로만 알았던 빈궁 강연월이 곧 박달이(김세정)였다는 사실을 알게 되는 이강의 서사가 그려졌다. 좌의정 김한철(진구)을 무너뜨리기 위해 무명단의 거처를 파헤치던 이강은 우연히 아버지 이희(김남희)와 박홍난(박아인)의 대화를 통해 달이의 진짜 정체를 알게 됐다. 달이를 마주하고 끝내 애달픈 눈물을 터뜨리는 이강의 모습은 연월을 향한 그리움과 미안함, 애틋함이 응축된 감정을 고스란히 전하며 극의 감정선을 최고조로 끌어올려 시청자들의 눈시울을 적셨다.
이어 이강은 김한철의 위협 속에 위험에 처한 달이와 함께 도망치며 더 이상 물러서지 않고 자신의 소중한 이를 지키기 위해 적극적으로 나서는 모습을 보였다. 달이와 손을 잡고 몸이 뒤바뀌는 현상을 전략적으로 이용해 좌상을 압박하기로 결심하면서, 두 사람이 본격적으로 함께 펼쳐갈 반격과 향후 전개에 대한 기대감을 높였다.
강태오는 상황에 따라 능수능란하게 완벽한 감정 컨트롤을 펼치며 서사를 캐릭터의 입체적으로 완성했다. 극 초반 일부러 망나니 왕세자처럼 꾸며 행동하던 이강의 모습은 사라지고, 빈궁을 향한 애틋한 연심과 김한철을 무너뜨리기 위해 모든 것을 걸고 고군분투하는 이강의 진정성 있는 면모가 또렷이 부각됐다. 특히 달이의 정체를 알게 된 후 억눌러왔던 감정을 한꺼번에 터뜨리는 절절한 감정 연기는 시청자들의 깊은 공감을 이끌어냈다. 더 이상 빈궁을 잃고 싶지 않은 간절함과 애절함을 선명하게 각인시키는 동시에 알콩달콩한 로맨스와 코믹한 순간들로 깨알 같은 재미까지 살리며 극의 균형을 탄탄히 완성했다.
또한 강태오는 다양한 인물들과의 다채로운 케미스트리를 풀어내며 극의 재미를 배가시켰다. 제운대군(이신영)과는 끈끈한 형제애로 훈훈한 호흡을 보여줬고, 국왕 이희와는 비극적 운명 속에서 갈등하는 부자 관계를 밀도 있게 그려내며 긴장과 울림을 동시에 전했다. 여기에 서사를 설득력 있게 완성하는 완벽한 비주얼까지 더해지며 캐릭터의 몰입도를 더욱 끌어올렸다.
이처럼 강태오는 회를 거듭할수록 농익은 연기 내공을 드러내며 대체 불가한 사극 장인으로서의 '압도적인 존재감'을 확고히 하고 있다. 마지막 후반부 전개에서 강태오가 어떤 감정과 서사로 시청자들을 몰입하게 만들지 관심이 집중된다.
한편, '이강에는 달이 흐른다'는 종영까지 단 2회 방송만을 남겨두고 있으며, 매주 금, 토 오후 9시 40분 방송된다.