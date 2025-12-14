[공식] 엑소 레이, 오늘(14일) 팬미팅 '엑소버스' 불참…"불가피한 사정"

최종수정 2025-12-14 13:28

[공식] 엑소 레이, 오늘(14일) 팬미팅 '엑소버스' 불참…"불가피한 …
사진 제공=SM엔터테인먼트

[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 엑소 멤버 레이가 팬미팅에 불참한다.

소속사 SM엔터테인먼트는 14일 팬 커뮤니티를 통해 "불가피한 사정으로 인해 레이가 부득이하게 팬미팅에 불참하게 됐다"며 "오랜 시간 기다려주시고 성원해 주신 팬 여러분께 갑작스러운 참여 멤버 변경을 안내드리게 된 점 양해 부탁드린다"고 밝혔다.

소속사는 참여 멤버의 변경으로 인해 예매 취소를 원하는 경우, 수수료 없이 전액 환불 조치할 예정이라고 전했다.

엑소는 이날 두 차례에 걸쳐 인천 중구 인스파이어 아레나에서 팬미팅 '엑소버스'를 열고 팬들과 만난다. 이는 지난해 4월 열린 '원'(ONE) 이후 1년 8개월 만의 팬미팅이다. 당초 팬미팅에는 정규 8집 '리버스'에 참여한 멤버 수호, 카이, 찬열, 세훈, 디오, 레이가 자리할 예정이었으나, 레이의 갑작스러운 불참으로 다섯 멤버만 함께하게 됐다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

교통사고 사망 오보..故 강두리, 자택서 숨진 채 발견 ‘벌써 10주기’

2.

함소원, 18세 연하 전남편과 동거 중 “왜 같이 사는지 저도 잘 모르겠다”

3.

양치승, '논란' 광장시장 직접갔다 "떡볶이 6개 1인분, 호구 됐나"

4.

YG·양현석 저격하던 송백경, 돌연 태도 변화…"비난 멈추겠다, 불편 드려 사과"

5.

'원조 얼굴없는 가수' 김상희, 버스 교통사고로 정체 들통…父 반대 무릅쓰고 가수 강행 사연(백투더뮤직)

연예 많이본뉴스
1.

교통사고 사망 오보..故 강두리, 자택서 숨진 채 발견 ‘벌써 10주기’

2.

함소원, 18세 연하 전남편과 동거 중 “왜 같이 사는지 저도 잘 모르겠다”

3.

양치승, '논란' 광장시장 직접갔다 "떡볶이 6개 1인분, 호구 됐나"

4.

YG·양현석 저격하던 송백경, 돌연 태도 변화…"비난 멈추겠다, 불편 드려 사과"

5.

'원조 얼굴없는 가수' 김상희, 버스 교통사고로 정체 들통…父 반대 무릅쓰고 가수 강행 사연(백투더뮤직)

스포츠 많이본뉴스
1.

'압도적 1위 유출' KIA, 롯데와 트레이드 한 수 되나…"언제든지 빈틈 나면 간다"

2.

'와' 김하성 평가 이정도였나, 애런 저지와 한솥밥? "더 저렴한 선택지다"

3.

"흥민이 형…" 끔찍한 절도 사건 발생, '웃음 가스 논란' 비수마 '공식입장'…"트라우마 생겼다, 팬들께 죄송"

4.

'분위기 심상치 않다' 미아 위기, FA 시장 왜 10일 넘게 멈췄나

5.

"2주 연속은 아니 아니 아니 되오" 극적 화해, 5G 연속 벤치! '1도움' 살라, 루니 넘은 최다 공격포인트…리버풀과 작별, BBC가 던진 물음표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.