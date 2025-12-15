박나래 고소·고발만 6건..경찰 "특수폭행·의료법 위반이 핵심, 엄정하게…

[스포츠조선 김소희 기자] 경찰이 박나래와 관련해 갑질 의혹과 불법 의료 행위 의혹 등으로 접수된 다수의 고소·고발 사건에 대해 수사에 착수했다. 박나래 측 역시 전 매니저를 고소하면서, 이번 사안과 관련해 접수된 고소·고발장은 총 6건에 이른다.
박정보 서울경찰청장은 15일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자회견을 통해 현재 수사 상황을 설명했다. 박 청장은 "박씨가 피소된 건이 5건, 박씨 측이 고소한 건이 1건으로 총 6건을 각 경찰서에서 수사 중"이라고 밝혔다.
박나래와 관련된 사건은 서울 강남경찰서와 용산경찰서에서 나눠 수사하고 있다. 박나래가 특수상해, 명예훼손, 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의로 피소된 사건은 강남경찰서가 맡아 수사 중이다. 이와 함께 이른바 '주사 이모'를 통해 의료행위를 받았다는 의혹 역시 의료법 위반 등의 혐의로 강남서에서 들여다보고 있다. 반면 박나래 측이 전 매니저들을 상대로 제기한 맞고소 사건은 용산경찰서가 담당하고 있다.
경찰은 "수사의 핵심은 특수폭행과 의료법 위반 여부"라며 "'주사 이모'와 관련한 고소·고발인 조사는 아직 이뤄지지 않았다. 절차에 따라 엄정하게 수사할 예정"이라고 밝혔다.
한편 박나래는 최근 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹에 휩싸였다. 전 매니저들은 특수상해, 대리처방, 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급 등을 주장하며 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 이후 박나래도 공갈 혐의로 맞고소했다. 또 박나래는 의사 면허가 없는 '(주사) 언니'로 불리는 지인 A씨에게 수면제 등 약을 공급받은 의혹도 받고 있다.
일련의 논란과 관련, 박나래 또한 "여러 분들의 도움으로 어제에서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었지만 여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다"라며 모든 프로그램 하차와 활동 중단을 선언했다.