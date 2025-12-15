'붉은사막' 출시를 기념하는 '검은사막'과의 컬래버레이션, 내년 3월까지 실시

기사입력 2025-12-15 15:43


펄어비스가 '검은사막 X 붉은사막' 컬래버레이션 이벤트를 13일부터 '붉은사막' 출시일인 내년 3월 20일(한국시각 기준) 진행한다고 밝혔다.

지난 13일 '검은사막'과 '검은사막 모바일' 칼페온 연회에서 밝힌 두 게임의 컬래버는 '붉은사막' 출시를 기념하고 '검은사막' 유저들에게 감사의 마음과 새로운 즐거움을 전달하기 위해 기획됐다고 밝혔다. PC와 콘솔, 모바일 유저들이 모두 컬래버를 즐길 수 있다.

'붉은사막' 디지털 및 피지컬 에디션을 사전 구매한 모험가들에게 '검은사막' 한정판 아이템을 '붉은사막' 출시일에 맞춰 지급한다. 디지털 에디션 구매 시 이벤트에 자동으로 참여할 수 있고 피지컬 에디션은 실물 패키지에 동봉된 특전 코드를 입력하는 방식이다.

'검은사막'과 '검은사막' 콘솔버전은 잿빛 까마귀 마구, 마패 : 환상 아두아나트 선택 상자, [반려동물] 골든스타 4세대, [장원] 골든스타 조각상, '검은사막 모바일'은 4000 블랙펄, [마갑] 잿빛 까마귀, 등록증 : 골든스타 (7-2세대), 골든스타 조각상을 받는다.

내년 3월 20일 PC와 콘솔 플랫폼으로 전세계 출시 예정인 '붉은사막'은 공식 홈페이지를 통해 사전예약이 진행 중이며, PS5, X박스 시리즈 X|S, 스팀, 애플 맥에서 만나볼 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

