민경훈 아내 신기은 PD '짠한형' 깜짝 등장…신동엽 "여자 PD 미모 2위"
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 민경훈의 아내 신기은 PD가 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 촬영 현장에 모습을 드러내며 눈길을 끌었다.
15일 오후 7시 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 김성령, 장영란, 하지원이 게스트로 출연한 영상이 게재됐다.
세 사람은 오는 16일 첫 방송을 앞둔 JTBC 새 예능 프로그램 '당일배송 우리집' 출연 소식을 전하며 프로그램에 대한 기대감을 드러냈다.
특히 장영란은 "여배우들과 함께하는 예능은 예능의 끝"이라며 섭외 연락을 받은 뒤 하루하루가 행복했다고 밝혀 웃음을 자아냈다.
이날 신동엽은 '당일배송 우리집'을 연출한 PD가 가수 민경훈의 아내인 신기은 PD라고 언급해 시선을 모았다. 실제로 이날 '짠한형' 촬영 현장에는 신기은 PD가 함께 자리하고 있어 더욱 관심을 끌었다.
이에 신동엽은 "모든 방송국 여자 PD 중에서 미모가 두 번째"라며 특유의 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.
선혜윤 PD와 결혼한 신동엽은 '그럼 1위는 누구냐'는 질문에 말 대신 고개를 숙이며 능청스럽게 반응해 웃음을 더했다.
한편 민경훈은 신기은 PD와 지난해 11월 결혼했다.
JTBC '당일배송 우리집'은 단순한 여행을 넘어 로망 속 장소에 도착한 집에서 펼쳐지는 '리얼 하루살이 체험'을 그려내는 이동식 주택과 로컬 라이프를 결합한 프로그램으로 16일인 내일 화요일 밤 8시50분에 첫방송된다.
