전현무까지 '나혼산' 떠나나..내년 ♥결혼 예고 "마음만 먹으면 돼"(톡…

전현무까지 '나혼산' 떠나나..내년 ♥결혼 예고 "마음만 먹으면 돼"(톡파원25시)

기사입력 2025-12-16 08:33


[스포츠조선 김소희 기자]'톡파원 25시'가 유럽과 아시아를 넘나드는 다채로운 랜선 여행으로 시청자들을 사로잡았다.

지난 15일(월) 방송된 JTBC '톡파원 25시'(연출 홍상훈, 김선준)에서는 중식 스타 셰프 박은영과 미술사 강사 이창용이 게스트로 출연한 가운데 프랑스 루앙 랜선 여행을 비롯해 이탈리아 로마 미켈란젤로 발자취 투어, 전현무와 김숙의 대만 여행 2탄까지 다채로운 볼거리와 즐거움을 선사했다.

먼저 프랑스 톡파원이 예술가들이 사랑한 도시 프랑스 루앙으로 시청자들을 안내했다. 톡파원은 인상주의 거장인 클로드 모네가 약 30점 이상의 연작을 남긴 루앙 대성당에 이어 에트르타 정원으로 향했고 특히 인상의 정원에서 클로드 모네의 그림 속 에트르타 절벽을 감상하며 예술가의 시선에서 본 자연의 아름다움을 만끽했다.

뿐만 아니라 코끼리 바위를 바라보며 신선한 해산물 요리를 즐길 수 있는 식당도 찾아갔다. 이곳은 직접 고른 랍스터를 즉석에서 조리해 주는 곳으로 노르망디 대표 특산물인 블루랍스터구이를 맛보며 군침을 자극했다.

이탈리아 랜선 여행에서는 톡파원이 천재 예술가 미켈란젤로의 발자취를 따라 그가 건축에 참여한 성 베드로 대성전을 방문했다. 그곳에서는 미켈란젤로의 대표작 피에타와 작품에 얽힌 비하인드 스토리를 들려줘 흥미를 끌었다. 또한 산 피에트로 인 빈콜리 대성당의 교황 율리우스 2세 장례 기념비를 소개, 인간의 근육을 섬세하게 표현한 모세상에 전현무는 "말이 안 된다"며 감탄을 금치 못했다.

이어 톡파원은 이탈리아 가정식 요리 전문점에서 미켈란젤로의 스케치에 기록된 이탈리아식 파스타 토르텔리를 맛봐 그가 즐겼을 음식의 맛은 어떨지 궁금증을 유발했다. 마지막으로는 미켈란젤로가 설계한 캄피돌리오 광장에서 건축가 미켈란젤로의 업적까지 살펴보며 예술 투어의 정점을 찍었다.


전현무와 김숙의 대만 여행 2탄 역시 웃음을 더했다. 용산사역 명리학센터로 향한 이들은 새점 점술집을 찾아 전현무의 2026년 결혼 운을 점쳤다. "마음만 먹으면 내년에 결혼할 수 있다"는 점술 결과가 스튜디오를 발칵 뒤집었다. 더불어 두 사람은 '두부의 수도' 션컹라오제에서 취두부 먹방에도 도전해 이목을 집중시켰다. 처음에는 익숙지 않은 향에 당황했으나 취두부찜을 한 입 맛본 김숙은 "너무 맛있다"며 극찬을 남겼다.

이후 진산으로 이동한 전현무와 김숙은 바닷가 정취를 듬뿍 느낄 수 있는 해안도로와 해산물 맛집을 통해 진산의 매력을 느꼈다. 하루 최대 판매량 약 800그릇을 자랑하는 게 요리 맛집에서 게죽과 꼴뚜기쌀국수로 완벽한 한 끼를 완성했고, 중자오완 해변에서는 대만의 인기 드라마 '상견니'의 주인공으로 변신해 한 편의 청춘 영화 같은 자전거 라이딩을 선보여 다가올 대만 여행 3탄에 대한 기대감을 높였다.

한편, 이날 방송 시청률은 닐슨 코리아 유료가구 기준으로 전국 2.3%, 수도권 2.4%를 기록했다. 현지 톡파원이 세계 곳곳의 이야기를 생생하게 소개하는 JTBC '톡파원 25시'는 매주 월요일 저녁 8시 50분에 방송된다
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

