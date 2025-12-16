'대홍수' 김병우 감독, ♥함은정과 결혼 후 첫 작품…"공개 심경? 차분…

넷플릭스 영화 '대홍수' 제작보고회가 16일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김병우 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.16/
[스포츠조선 정빛 기자] 김병우 감독이 '대홍수' 공개를 앞둔 소감을 밝혔다.
김병우 감독은 16일 서울 CGV용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 새 영화 '대홍수' 제작보고회에서 "촬영과 작업 완료 후 한참 뒤에 공개돼서 차분한 상태"라고 했다.
넷플릭스 영화 '대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터다.
'더 테러 라이브', 'PMC: 더 벙커' 등 작품으로 극한의 상황에 놓인 인물의 다층적인 감정을 다루어 특유의 섬세한 연출력으로 호평을 받아온 김병우 감독이 연출을 맡았다.
김 감독은 "재난 장르물이다. SF 장르가 복합적으로 얽혀 있다. 두 개 장르 모두 즐기실 수 있을 것 같다. 영화를 보는 시청자분들이 신비롭고 사랑스러운 영화로 기억해 주시면 좋겠다"라고 작품을 소개했다.
이어 "영화 끝난 이후 대홍수라는 제목이 다르게 닿을 것 같다. 중의적 의미가 있다. 그래서 제목을 택했다. 많은 재난 중에서 물난리를 영화에서 펼치는 것 또한 마찬가지다. 물은 어찌보면 생명의 원천이기도 하고, 여러가지 다양한 형태를 띌 수 있는 물질이다. 물이라는 게 재난으로 느껴질 수 있지만, 물이라는 형질이 점점 다르게 다가갈 수 있겠다"라며 재난 중에서 홍수를 선택한 이유를 설명했다.
지난 10월 제30회 부산국제영화제(부국제)에서 먼저 선보여, 이미 호평을 얻었다. 무엇보다 김 감독이 지난달 30일 그룹 티아라 출신 배우 함은정과 결혼 후 첫 공개라는 점도 관심사다. 이날 제작보고회 MC를 맡은 박경림이 먼저 "축하할 일이 많다"라고 운을 띄우자, 김 감독도 살짝 웃으며 "극장 작업과 스케줄이 다르더라. 이미 작업이 10월 중순에 완료가 된 상태였다. 이전에 극장 영화 작업할 때는 끝나고 바로 개봉이라는 정신 없는 스케줄이었는데, 지금 같은 경우는 찍고 한참 뒤에 공개돼서 차분한 상태다"라고 말했다.