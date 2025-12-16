류진, 子 교육 위해 반포 떠났는데…"인천 이사 후 공황장애 생겨"

15일 유튜브 채널 '가장(멋진)류진'에서는 '갱년기 남편과 대화가 안 통하는 이유(결혼 20년차, 심리상담)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
심리상담을 받기로 한 류진은 "제가 고민이 많긴 하다. 집, 일, 친구, 나이, 몸 수십가지"라며 가장의 무게를 고백했다.
상담심리사를 만난 류진은 "일주일 전에 촬영을 하다가 한번 제가 감정적으로 지르는 신이었는데 거기서 갑자기 띵하더라. 아무것도 생각이 안 났다. 그래서 대본을 달라해서 대본을 봤는데 제 대본하고 그 사람 대본하고 완전히 다르더라. '왜 다르지?' 해서 내 대본을 봤는데 똑같더라. 내 머릿속에서 날아간 거다"라며 "그런 일이 처음이었는데 그걸 잊지 못하고 계속 머릿속에 남아있다"고 고백했다.
이어 "외모적으로도 나이든 내 모습을 보면 자꾸 실망스럽다. 벗어나고 싶은데 가장이니까 못 벗어난다. 그리고 인천으로 이사가면서 차 막히고 이런 거 때문에 공황장애 비슷한게 생겼다. 항상 그런 긴장감 속에 촬영을 다니고 있다"고 털어놨다. 류진은 서울 상암동, 반포에 살다 자녀 교육을 위해 인천으로 이사왔다. 인천 송도에 거주하던 류진 가족은 둘째 아들의 교육을 위해 인천 청라로 이사와서 지내고 있다.
상담심리사는 "심리검사보고 조금 놀랐다. 지금까지 어떻게 견디셨지?라는 생각이 들었다. 심리 검사 결과를 봤을 때는 정신과 진료가 선택이 아닌 필수"라고 말해 류진을 놀라게 했다.
상담심리사는 "류진 님을 정말 도우려면 일단 마음의 창문을 좀 여셔야 한다. 공기 순환을 좀 켜야 한다"고 조언했지만 류진은 "항상 저도 생각했던 부분인데 방법이 없다고 생각한다"고 밝혔다.
상담심리사는 "류진 님은 부정적 기운이 너무 익숙한 거 같다. 원래 불안이라는 건 실체가 없다. 근데 확장성이 너무 크다"며 "긍정을 불러야 한다. 긍정을 노래해야 해야 한다"고 해결책을 제시했다.