[공식]지드래곤, 美 '2025 하입비스트100' 선정…글로벌 문화 아이…

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 지드래곤(G-DRAGON)이 '2025 하입비스트 100'(Hypebeast 100)에 선정되며 글로벌 문화 아이콘으로서의 영향력을 다시 한 번 입증했다.
지드래곤은 미국 글로벌 패션·라이프스타일 매거진 하입비스트(Hypebeast)가 발표한 '2025 하입비스트 100'(Hypebeast 100, 이하 HB100)에 이름을 올렸다. 'HB100'은 하입비스트가 매년 패션, 스트리트웨어, 음악, 아트, 디자인 등 컨템포러리 컬처 전반에서 해당 연도를 상징하는 영향력 있는 인물 100인을 선정하는 리스트로, 장르와 국적을 넘어 문화 전반에 미친 영향력을 기준으로 삼는다.
이번 '2025 하입비스트 100'에서 지드래곤은 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams), 트래비스 스콧(Travis Scott), 에이셉 라키(A$AP Rocky) 등 음악과 패션, 라이프스타일 전반에서 강력한 영향력을 지닌 글로벌 크리에이티브 아이콘들과 함께 이름을 올리며, K-팝 아티스트를 넘어 동시대 문화를 대표하는 인물로 자리매김했다.
하입비스트 측은 지드래곤의 선정 이유에 대해 "2025년 한 해 동안 음악을 넘어 예술, 패션, 럭셔리를 아우르는 독보적인 크리에이티브 행보를 통해 글로벌 문화 아이콘으로서의 현재진행형 영향력을 입증했기 때문"이라고 밝혔다.
이어 "정규 앨범 '위버맨쉬'(Ubermensch)를 통해 자아 초월이라는 철학적 메시지를 음악으로 구현한 데 이어, 전 세계를 순회한 월드투어와 APEC 정상회의 무대에서의 상징적 퍼포먼스는 그의 예술성이 무대 밖 사회·문화적 영역으로까지 확장됐음을 보여줬다는 평가를 얻고 있다. 또한 피스마이너스원(PEACEMINUSONE)을 중심으로 한 파인아트 프로젝트, 제이콥앤코(Jacob & Co.), 젠틀몬스터(Gentle Monster) 등과의 극도로 제한적인 협업은 팝 컬처와 하이엔드 럭셔리의 경계를 허무는 사례로, 지드래곤이 단순한 아티스트를 넘어 동시대 문화의 방향성을 제시하는 창조적 기준점임을 명확히 했다"고 덧붙였다.
사진 제공=하입비스트(Hypebeast)
이 같은 평가는 지드래곤이 단순히 음악 활동에 국한되지 않고, 패션과 라이프스타일, 파인아트 영역까지 아우르며 자신만의 감각과 태도로 문화의 방향성을 만들어온 인물임을 보여준다. 트렌드를 소비하는 스타가 아닌, 트렌드의 기준을 제시해온 아티스트로서의 존재감이 글로벌 문화 신(scene)에서 여전히 현재진행형임을 확인시킨 셈이다.
특히 지드래곤은 2013년 K-팝 아티스트 최초로 '하입비스트 100'에 선정된 이후 2015년, 2016년, 2017년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년, 그리고 올해까지 통산 9번째 이름을 올리며 유일무이한 기록을 이어가고 있다. 이는 활동 공백기에도 불구하고 문화적 영향력만으로 반복 선정된 드문 사례로 꼽힌다. 하입비스트가 정의하는 '크리에이티브 영향력'의 기준이 단순한 화제성이나 성과가 아닌 문화, 스타일, 태도, 상징성 전반에 미친 영향임을 감안할 때, 지드래곤은 K-팝 아티스트 가운데 유일하게 글로벌 컨템포러리 컬처 신에서 지속적으로 호명돼 온 인물로 평가된다. 'HB100' 명단이 주로 디자이너와 크리에이티브 업계 인물 중심으로 구성돼 있다는 점에서도 그의 존재감은 더욱 두드러진다.
지드래곤은 지난 12월 12일부터 14일까지 열린 서울 앙코르 공연을 끝으로 총 12개국 17개 도시에서 39회에 걸쳐 전 세계 82만 5000여 명의 관객과 만난 '지드래곤 2025 월드투어 [위버맨쉬]'(G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Ubermensch])를 성황리에 마무리했다.