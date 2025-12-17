샤이니 키, '주사이모' 논란에 직접 입 열었다 "혼란스럽고 당황..죄송한 마음" [전문]

기사입력 2025-12-17 15:56


샤이니 키, '주사이모' 논란에 직접 입 열었다 "혼란스럽고 당황..죄송…

[스포츠조선 조윤선 기자] 샤이니 키가 박나래의 '주사이모' 논란에 대해 공식 사과했다.

키는 17일 입장문을 통해 "요즘 저와 관련해 여러 이야기들로 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

그는 "저 역시도 새롭게 알게 된 사실들에 혼란스럽고 당황스러워 좀 더 빠르게 저의 입장을 정리하고 앞으로 어떻게 할지 하루 빨리 밝히지 못한 점도 죄송하다"고 전했다.

이어 "스스로 이런 일들과는 멀리 할 수 있을거라 자부해왔는데, 그런 생각이 더욱 현명하게 주변을 돌아보지 못하게 한 것 같아 저를 믿고 응원해준 많은 분들께 너무나 죄송하고 부끄러운 마음"이라며 "이번 일과 관련하여 제가 할 수 있는 모든 일을 성실히 하겠다. 다시 한 번 제 자신과 주변을 돌아보는 시간을 갖겠다. 다시 한번 진심으로 죄송하다"며 고개 숙였다.

같은날 소속사 SM엔터테인먼트는 공식입장을 통해 "키는 지인의 추천을 받아 이 모 씨가 근무하는 강남구 소재의 병원에 방문하여 그를 의사로 처음 알게 됐다"고 전했다.

소속사는 "키는 이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔고, 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있다. 이는 이 모 씨를 의사로 알고 있었고 그도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못한 부분이었다"고 설명했다.

그러면서 "키는 최근 이 모 씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있으며, 본인의 무지함을 깊이 반성하고 있다"며 "따라서 키는 본 사안의 엄중함을 인식해, 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서는 하차하기로 결정했다"고 밝혔다.

한편 박나래가 의사 면허가 없는 이른바 '주사 이모'로 불리는 A씨에게 의료기관이 아닌 곳에서 수면제, 항우울제 등의 약을 공급 받고 링거를 맞는 등의 불법 의료 행위를 받았다는 의혹에 휩싸였다. 이후 A씨가 키와도 친분을 유지한 정황이 드러나 논란이 확산됐다.


특히 A씨는 SNS를 통해 키의 집에 드나들고 키의 반려견과 찍은 영상을 게재하는 등 키와 10년간 인연을 이어왔다고 주장했다. 또한 키 외에 샤이니 온유도 친분설에 휘말리기도 했으나, 온유는 "2022년 4월 지인 추천을 통해 A씨가 근무하는 신사동 소재 병원에 처음 방문했다. 당시 병원 규모 등을 고려할 때 현재 온라인상에 불거진 의료 면허 논란을 인지하기 어려웠다. 온유의 병원 방문은 피부 관리 목적이었으며, 사인 CD는 진료 고마움을 표현했을 뿐"이라며 선을 그었다.

키 입장문 전문.

안녕하세요 키 입니다.

요즘 저와 관련해 여러 이야기들로 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.

저 역시도 새롭게 알게 된 사실들에 혼란스럽고 당황스러워 좀 더 빠르게 저의 입장을 정리하고 앞으로 어떻게 할지 하루 빨리 밝히지 못한 점도 죄송합니다.

스스로 이런 일들과는 멀리 할 수 있을거라 자부해왔는데, 그런 생각이 더욱 현명하게 주변을 돌아보지 못하게 한 것 같아 저를 믿고 응원해준 많은 분들께 너무나 죄송하고 부끄러운 마음입니다.

이번 일과 관련하여 제가 할 수 있는 모든 일을 성실히 하겠습니다. 다시 한 번 제 자신과 주변을 돌아보는 시간을 갖겠습니다.

다시 한 번 진심으로 죄송합니다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

논란의 이이경… ‘유재석 윗선’ 발언 진실공방·DM 추가 폭로 '겹악재'

2.

'조폭 연루설' 조세호, 김나영에 사기범 소개시켜줬다…방송 재조명[SC이슈]

3.

[공식]연매협도 박나래에 분노…"전매니저들에 사과해라"(전문)

4.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

5.

'나혼산', '9년 멤버' 박나래 손절 후 첫 단체사진 "열정 인수인계 완료"

연예 많이본뉴스
1.

논란의 이이경… ‘유재석 윗선’ 발언 진실공방·DM 추가 폭로 '겹악재'

2.

'조폭 연루설' 조세호, 김나영에 사기범 소개시켜줬다…방송 재조명[SC이슈]

3.

[공식]연매협도 박나래에 분노…"전매니저들에 사과해라"(전문)

4.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

5.

'나혼산', '9년 멤버' 박나래 손절 후 첫 단체사진 "열정 인수인계 완료"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격 고백! 폰세, 日시절 왕따 폭로 → "정말 괴로웠다. 가장 어두운 시기"

2.

"오버페이 없다" KIA의 대쪽 같은 기조, 시장도 이 선수 편이 아니다

3.

'흥민이형, 저도 미국 가요' 올 시즌 단 '2분' 출전...갑자기 메시-수아레스와 호흡? 골 못넣는 공격수의 인생 역전→인터 마이애미-산호세 '러브콜'

4.

"김하성 4년 710억 거절" 美 폭로, 도대체 왜?…"보라스 고객들에게 익숙한 패턴"

5.

헤쳐모여! '쏘니 영향력 막강'→토트넘 동료들 우르르 미국 간다…"히샬리송 올랜도 시티 연결"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.