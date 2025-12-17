“아싸 좋고” 서사장, 이박사와 함께한 edm Remix ‘강변역에서’ …

오는 22일(월) 정오 음원 오픈 예정인 edm Remix '강변역에서'의 티저는 17일 서사장의 '하트맨tv'와 다날엔터테인먼트 공식 유튜브 계정에 공개됐다. 신곡 edm Remix '강변역에서' 뮤직비디오 티저는 AI 애니메이션으로 제작됐다. 한 남자가 지하철에서 '강남클럽'으로 이동하는 모습과 함께, 이박사 특유의 "아싸 좋고", "얼씨구"라는 추임새와 함께 edm 비트가 울려퍼지며 음악이 시작된다.
'강변역에서'는 지난해 4월 임재범&김종서의 밴드마스터인 기타리스트 노경환 교수, 커먼그라운드 베이시스트 최희철이 세션에 참여해 트로트 장르로 발표된 바 있다. 이번 edm Remix '강변역에서'가 이번엔 어떤 버전으로 변신했을지 궁금증을 자아낸다.
서사장 SSJ는 내년 1월 발매될 신곡으로 '시원치않아', '뺑소니', '렌식이', '찰진강냉이' 등 많은 곡들을 준비하고 있다. 일본에서 대히트한 이박사의 '몽키뮤직' 또한 리메이크 준비 중이다. '강변역에서'의 일본 버전 '도쿄스테이션' 또한 선보일 예정이다.
서사장과 이박사 콤비의 신곡 edm Remix '강변역에서'는 오는 12월 22일(월) 공개된다.