“아싸 좋고” 서사장, 이박사와 함께한 edm Remix ‘강변역에서’ 티저 공개! 일본까지 강타 예약!

기사입력 2025-12-17 16:29


“아싸 좋고” 서사장, 이박사와 함께한 edm Remix ‘강변역에서’ …

서사장 SSJ(가수 서윤)가 이박사와 함께한 신곡 edm Remix '강변역에서'의 MV 티저를 선보였다.

오는 22일(월) 정오 음원 오픈 예정인 edm Remix '강변역에서'의 티저는 17일 서사장의 '하트맨tv'와 다날엔터테인먼트 공식 유튜브 계정에 공개됐다. 신곡 edm Remix '강변역에서' 뮤직비디오 티저는 AI 애니메이션으로 제작됐다. 한 남자가 지하철에서 '강남클럽'으로 이동하는 모습과 함께, 이박사 특유의 "아싸 좋고", "얼씨구"라는 추임새와 함께 edm 비트가 울려퍼지며 음악이 시작된다.


“아싸 좋고” 서사장, 이박사와 함께한 edm Remix ‘강변역에서’ …
'강변역에서'는 지난해 4월 임재범&김종서의 밴드마스터인 기타리스트 노경환 교수, 커먼그라운드 베이시스트 최희철이 세션에 참여해 트로트 장르로 발표된 바 있다. 이번 edm Remix '강변역에서'가 이번엔 어떤 버전으로 변신했을지 궁금증을 자아낸다.

서사장 SSJ는 내년 1월 발매될 신곡으로 '시원치않아', '뺑소니', '렌식이', '찰진강냉이' 등 많은 곡들을 준비하고 있다. 일본에서 대히트한 이박사의 '몽키뮤직' 또한 리메이크 준비 중이다. '강변역에서'의 일본 버전 '도쿄스테이션' 또한 선보일 예정이다.

서사장과 이박사 콤비의 신곡 edm Remix '강변역에서'는 오는 12월 22일(월) 공개된다.

