"부부 역할 오래하니 혼동돼, 잠자리에서 흥분"…전원주 '86禁 토크' 강연에 선우용여 "X팔려 이언니"(순풍 선우용여)
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 전원주가 울산 강연 현장에서 거침없는 입담으로 관객을 사로잡았다.
전원주는 19일 공개된 선우용여의 유튜브 채널 '순풍 선우용여'의 '우용여 전원주 19금 토크 폭발하는 울산 나들이 (울산찐맛집, 기차여행)'라는 제목의 영상에 등장했다. 이날 선우용여와 함께한 울산 나들이 겸 강연 일정에서, 전원주는 자신의 인생사와 연기 뒷이야기를 솔직하게 풀어놓으며 이른바 '89금 토크'를 쏟아냈다.
전원주는 강연 도중 드라마 촬영 당시를 떠올리며 "부부 역할을 오래 하다 보니까 헷갈리더라"고 말문을 열었다. 이어 "둘이 잠자리로 들어가는데 남녀가 들어가니까 흥분이 되더라"고 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다. 그는 "내 남편도 아닌데도 감정이 올라오더라"고 덧붙이며 연기와 현실의 경계가 흐려졌던 순간을 솔직하게 고백했다.
이날 전원주는 자신의 커리어 초반 이야기도 꺼냈다. 그는 "처음 연기한다고 했을 때 엄마가 '양심이 있으면 배우 하지 말라'고 했다"며 외모 콤플렉스와 편견 속에서 출발했던 과거를 회상했다. "역할에 따라 출연료가 하늘과 땅 차이였다", "고생은 내가 다 했다"는 말로 무명 시절의 설움을 전했다.
하지만 포기하지 않았던 집념이 전환점이 됐다. 전원주는 "연출자 방에 들어가 엎드려 울면서 좋은 역할 한 번만 달라고 했다"며, 결국 농촌 드라마를 통해 이름을 알리게 된 계기를 직접 설명했다. 그는 "괴로워도 참고 기다리고 끝까지 가는 인생이 성공의 길"이라고 강조했다.
토크는 노골적인 농담과 인생 조언을 오가며 이어졌다. 전원주는 "사람은 마음의 근육도 키워야 한다", "혼자 되는 연습을 해야 한다"고 말하며, 나이가 들수록 스스로를 돌보는 태도의 중요성을 짚었다. 그러면서도 "잘생긴 남자 둘과 부부 연기를 하다 보니 그게 제일 힘들었다"며 특유의 유머를 잃지 않았다.
전원주는 마지막으로 "우리는 늙어가는 게 아니라 조금씩 이어가는 것"이라며 삶을 대하는 태도를 정리했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.